我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨昨日於凱道反毒油落幕，主辦單位更喊出20萬人到場，但其實約莫4萬人到場聲援，對此立委林俊憲表示，看起來號稱來了幾萬人，但值得注意的是「誰沒來」，這是鄭麗文上任後第一場大造勢，也是為年底選舉暖身，但「國民黨三本柱」馬英九、王金平、朱立倫沒來，其實對鄭麗文來說，有點尷尬，身為前任黨主席和黨內大老，面對這種全黨總動員的場合卻選擇缺席，多少反映出對這場名不符實的活動有所遲疑，也不想幫鄭麗文背書。對於國民黨昨日活動，林俊憲表示，國民黨雖然想訴諸於食安議題，但根本無法將議題擴散到年輕人，終究還是得靠組織動員。街上有什麼年輕人嗎？幾乎沒有，恐怕大家心裡都有答案，這終究還是一場政治造勢。林俊憲說，其實，從上午的全代會就能看出端倪。鄭麗文把縣市首長候選人一一請上台「發槳」，表面上是在替選將打氣，實際是在醞釀下午活動的主軸，將重新拉回政黨對決，也順勢把原本集中在蔣萬安身上的焦點硬生生「划」回黨中央。林俊憲表示，所以蔣萬安情勒大家不上街就是「爛命一條」，因為他早就知道，這場活動的焦點早就被黨中央端走了，自己原本的主場硬生生被壓過去，當然只能靠講重話來搏版面，看得出來鄭麗文很用力「划槳」。最後林俊憲說，說到底，從全代會發槳到725活動，這一連串驗證的不是國民黨有多會動員，而是鄭麗文急著透過一支支「槳」，把國民黨的方向划向自己的節奏。至於黨內大老，則是選擇站在岸邊，看看這艘船究竟會划向哪裡。