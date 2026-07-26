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日本東南方低壓區發展 最快今晚形成熱帶低氣壓

海水溫度逾30°C 未來不排除發展成颱風

模擬顯示渦旋逐漸接近日本 路徑仍有變數

▲最新雨量及風場模擬顯示，28日前後，日本東南方海域可能開始形成明顯的逆時針渦旋。（圖／翻攝自RSK山陽放送)

太平洋高壓持續籠罩 日本多地高溫恐達38°C

氣象廳示警「10年一遇」高溫 籲民眾嚴防中暑

日本南方海域可能再有新的熱帶系統生成！日本氣象廳預測，日本東南方遠洋海域一處低壓區最快26日晚間將發展為熱帶低氣壓（TD），後續不排除進一步增強為颱風。最新模擬也顯示，日本近海未來幾天可能逐漸形成明顯渦旋，並朝西北方向接近，不過目前路徑及發展強度仍存在相當大的不確定性，氣象單位呼籲持續關注最新預報。另一方面，日本高溫天氣仍未見緩解跡象。氣象廳指出，未來一個月全國大部分地區氣溫都將高於往年平均，部分地區甚至可能出現「10年一遇」的異常高溫，提醒民眾嚴防中暑。根據RSK山陽放送等媒體報導，日本氣象廳26日凌晨3時實況天氣圖顯示，日本東南方遠洋海域目前有多個低壓區（L）正持續向西移動，其中距離日本較遠的一個系統，預計最快將於26日晚間發展為熱帶低氣壓。預測顯示，26日晚間9時左右，位於北緯10度、東經180度、接近國際換日線附近的中太平洋海域，將出現代表熱帶低氣壓的「TD」標記；到了27日晚間，系統預料將持續增強，並朝西北西方向移動。氣象專家高橋圭子表示，颱風形成通常需要海面水溫達26.5度以上，而目前日本東南方海域已有大片海域海水溫度超過30度，有利於熱帶系統持續發展。她指出，若目前的低壓區順利發展為熱帶低氣壓，在高海溫環境下，後續仍有機會進一步增強為颱風，但實際發展情形仍須持續觀察。最新雨量及風場模擬顯示，28日前後，日本東南方海域可能開始形成明顯的逆時針渦旋，隨著系統逐步發展，降雨及風勢也將逐漸增強，並朝西北方向接近日本近海。不過，氣象專家提醒，目前各模式對於系統的路徑、強度及是否進一步發展為颱風仍有不同看法，預報仍具有相當程度的不確定性，民眾應持續留意日本氣象廳後續發布的最新資訊。除了熱帶系統動態備受關注外，日本近期高溫天氣也持續發威。與熱帶低氣壓及颱風路徑密切相關的太平洋高氣壓，26日仍持續籠罩日本東部、西部及南西諸島。雖然當天未預測出現40°C以上酷暑，但名古屋、高松及鹿兒島最高溫仍可能達38°C，大阪、岡山及熊本也有37°C高溫，炎熱程度依舊嚴峻。日本氣象廳23日發布未來一個月天氣展望指出，7月下旬至8月下旬期間，日本全國大多數地區仍將持續受到暖空氣影響，氣溫偏高的機率相當高。其中，東日本、西日本直到8月上旬都可能出現顯著高溫，北日本8月上旬也預料將持續炎熱。氣象廳更針對沖繩以外幾乎全日本地區發布7月29日至8月6日的「高溫早期天候資訊」，指出這段期間可能出現約10年才會發生一次的異常高溫。由於8月上旬原本就是日本一年中最炎熱的時期，氣象廳提醒民眾應避免長時間從事戶外活動，適當使用冷氣，並隨時補充水分與鹽分，家人及周遭民眾也應多留意長者、幼童等高風險族群的身體狀況，以降低熱傷害風險。