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一年價格翻倍 0050瘋傳將分割

全民瘋台股，元大台灣卓越50（0050）更是許多新手、保守型投資人的重要入門標的，堪稱最具代表性的「國民ETF」。市場及社群平台近期瘋傳0050將分割，喊出「持有到7月底1張變20張」。但元大投信出面駁斥假訊息，強調0050今年未辦理任何分割作業，同時請投資人提高警覺，勿輕信來路不明資訊。0050追蹤台灣市值最大的50家上市公司，具備分散風險、門檻親民與長期緊貼大盤等優勢，因此被視為許多股市新手或是保守型投資人的入門選擇，都是常見的投資組合標的。近一年來，受到AI熱潮，0050的價格也水漲船高，去年同期僅有51元，近期在亂流中仍收在101.70元。然而，卻也有網路投資帳號聲稱，0050將進行分割作業，甚至放話「持有到7月底1張變20張」，讓市場關注。元大投信表示，這是造成投資人誤解的錯誤資訊，這些不明帳號及其所發布內容均無任何關聯，相關訊息亦未經本公司授權或確認，投資人應審慎辨識資訊來源，以免因不實或錯誤資訊而損及自身權益。元大投信說明，0050近期未辦理分割作業，欲查詢0050配息資訊、績效表現、年化報酬率及其他基金相關資訊，請以該公司官方網站及公開資訊觀測站揭露之資訊為準。