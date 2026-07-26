（更新時間13:20，新增大雷雨警戒範圍）國家警報響！南方雲系北移，配合午後對流發展，中央氣象署今（18）日發布大雷雨警訊，嘉義、台南有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。提醒民眾慎防溪水暴漲、坍方、落石，低窪地區小心積水、低能見度、雷擊，《NOWNEWS今日新聞》將持續更新全台大雷雨最新動態。 我是廣告 請繼續往下閱讀 🟡13:19發布大雷雨即時訊息 📍持續時間至13時49分 📍陸上警戒區域：嘉義縣、臺南市 ▲今天至周二，全台水氣偏多，南部、東南部降雨最明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw） 相關新聞 快訊／雨彈升級！7縣市「豪雨特報」 雲嘉南、高雄一路炸到深夜熱帶擾動最快今天生成！「白海豚颱風」準備接力 周二前全台有雨快訊／氣象署大雨特報！屏東、台東下到晚上 新北5縣市防8級強風紅霞走了又有颱風？準白海豚估成「聖嬰年大又強颱」 雨再灌2天 張志浩編輯記者畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。作品集 天氣一周天氣下雨氣象署豪雨特報