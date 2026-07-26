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羅智強：看見楊植斗絕食的決心 決定全力擔任後盾

何元楷先行送醫 羅智強：目前4人健康狀況無虞

國民黨昨（25）日號召支持者上凱道，已在凱道前絕食約1周的台北市議員楊植斗等人最後也撐著孱弱身軀上台鞠躬，隨後送醫。對此，國民黨立委羅智強今表示，楊植斗、何元楷、賴苡任及張家馨完成為期6天、154小時的絕食行動後，目前都在醫院接受觀察，除身體較為虛弱外，健康狀況大致無虞。感謝醫師團隊、志工及各界人士一路守護4人，所有人的付出與感動都將化為怒火，要求民進黨政府下台負責。羅智強26日發文表示，7月17日蔣萬安市長號召民眾上凱道後，隔天楊植斗便告訴他，決定以絕食響應蔣萬安、抗議民進黨政府，希望獲得他的支持。他雖然猶豫，但看見楊植斗的決心，因此答應全力擔任後盾、負責後勤。羅智強文中表示，7月19日楊植斗找來議員參選人何元楷、賴苡任、張家馨，一同展開為期6天、154小時的絕食行動。他要求4人必須接受醫師團隊定時檢測健康狀況，只要醫師判斷身體有危險，就必須立即停止絕食，4人也都同意。羅智強指出，絕食進入第152小時時，何元楷血糖連續2次檢測僅53、54，2位醫師都判斷必須立即送醫。雖然何元楷希望再撐1小時，但他仍堅持「沒有比性命更重要的事」，要求何元楷履行承諾、立即就醫。羅智強表示，這段期間只要一有空，就會到凱道陪伴4位青年、打點後勤，心情也隨著4人的血糖值和健康狀況起伏。如今4人仍在醫院觀察，除了身體較為虛弱外，健康狀況大致無虞，他懸著的心才稍稍放下。羅智強也代替4位青年，感謝韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安、李四川、趙少康、傅崐萁、立法院同仁及許多好友前往凱道關心慰問；並特別感謝鄭麗文6天探望5次，以及24小時輪班守護4位青年的黃復興夥伴、青年部、青工、青年團夥伴、自發前來守護的志工及醫師團隊，全力支持這場行動。最後，羅智強感謝所有人的付出，並表示，這萬千感動都將化為怒火狂濤，要求民進黨政府下台負責。