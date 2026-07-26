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▲《設計師的仙界傳說》Podcast主視覺（左）；LINE貼圖創作（右）。（圖／好仙出品提供）

完美人設 業力爆炸

▲《你的孩子不是你的孩子－貓的孩子》（左）；《她和她的她》（右）。（圖／好仙出品提供）

▲獨立樂團Deerhunter海報主視覺（左）；2022台北電影節主視覺（右）。（圖／好仙出品提供）

修行轉動了仙界品牌之路

▲《龍年眾神曆》。（圖／好仙出品提供）

▲《馬年眾神曆》。（圖／好仙出品提供）

重拾創作純粹，讓設計自由地呼吸

▲2024年推出【甲辰年限定】眾神特別企劃「龍王」線香。（圖／好仙出品提供）

▲今年六月底舉辦「眾神曆感謝宴」，邀請上百位仙粉們免費參與。（圖／好仙出品提供）

▲2022年受邀「臺北白晝之夜」戶外Podcast演出。（圖／好仙出品提供）

仙界品牌三重奏：專業、事業、修行的共振

▲光ㄉ似顏繪。（圖／好仙出品提供）

▲好仙書室。（圖／好仙出品提供）

▲Misc開設「仙界冥想課」，目前舉辦到第二十九期。（圖／好仙出品提供）

回歸真我，人間即是遊樂場

Misc（林佳齡）是資歷超過十五年平面設計師。高中讀廣設科，大學與研究所念視覺傳達。從學生時期就投身設計，作品曾獲得金鐘獎最佳美術設計、日本GOOD DESIGN與金點設計獎肯定。身材高挑、手指纖細的她常被形容仙氣外露，因為她能自由穿梭在不同維度的世界，如同宮崎駿作品中的《魔法公主》小桑與《神隱少女》千尋。一方面流連紅塵俗世，彈指之間能切換頻道，連接常人無法感知的仙佛宇宙。這些玄幻經歷，都在她與麻瓜夥伴Wen主持的Podcast《設計師的仙界傳說》揭密，累積超過140集、1700萬下載量。節目邀訪橫跨設計師、導演與歌手，薩滿、通靈人也是座上賓，帶領聽眾遊歷地獄與天堂。Misc從小著迷《魔法公主》、《神隱少女》等奇幻作品，也一直對神祕世界充滿好奇。然而，擁有敏感體質的她，三十歲前卻始終是個相信科學、理性的無神論者，即使偶爾遇見難以解釋的經驗，也總試著用現實角度理解。人生猶如動漫的黃金公式，劇情會推進各種衝突、考驗，讓主角一點一滴認識自己是誰。若持續逃避真我，業力就會引爆。真正的轉折，發生在事業看似攀上高峰之後。獲得第五十四屆金鐘獎《你的孩子不是你的孩子－貓的孩子》美術設計獎前後，長年追求完美、扛起家庭責任的她，身心逐漸失衡，長期活在包裝的人設，逐漸反噬身心，憂鬱症一路惡化，甚至出現人格解離。「當強烈想結束生命的念頭出現時，我還有設計專案正在進行，卻完全無法控制自己，那一刻才知道，我真的生病了。」在家人的陪伴下，她開始接觸修行。起初只是抱著試試看的心情，卻在一次次靜心與練習中，慢慢找回與自己相處的方法，也重新理解那些過去無法解釋的生命經驗。十多年來，修行不只是信仰，更成為她面對創作與人生的重要支點。製作《設計師的仙界傳說》節目契機，正是大疫期間，Misc和夥伴Wen的工作被迫停擺。但上帝關了一扇窗，讓他們開啟仙界潮牌的大門，Misc也從設計師身分正式靈性出櫃。公開通靈身分，Misc坦言不是真的沒包袱。但堅守原則，不主動談怪力亂神，也不想刻意說服他人。就連家人也僅知道節目談仙佛鬼怪，但父親和弟弟都很鐵齒，平常不會多問。「前幾年我外婆過世，我第一次有亡者通靈經驗。跟媽媽和小阿姨傳達外婆需求結束後，父親突然跟我說，謝謝我有在修行。」2023年是《設計師的仙界傳說》魚躍龍門一年，從聲音內容跨界實體產品。創作契機是某次Misc在高雄誠品想找神明資料，發現都沒專書介紹，興起做一本介紹神佛年曆的衝動。起初專家都建議，年曆要不虧錢，一定要做小開本、普通紙，並降低油墨成本，賣到兩、三千本打平成本就很厲害。為了讓神像細節完整呈現，團隊逆風以往暢銷年曆規格，大膽提出B5大開本、美術紙、金屬油墨。「跟印刷廠談合作時，他們都覺得我們太瘋狂！」外人都認定賠本情況，團隊仍堅守初心。唯有打破傳統邊界，才能把時髦、光能量、神祕性展現出來。「我們沒想說要賺錢，所以就放手一搏，賠錢也要把它做好。」2024年《龍年眾神曆》募資結束，銷售破萬本，募資金額1888萬，跌破眾人眼鏡。募資後，Misc與兩位畫師都想蛇年再接再厲，但被文案折磨生出白髮的Wen拒絕，結果保生大帝竟入夢，問Wen敢不敢再往前一步！於是花了兩年時間籌備，2025年《馬年眾神曆》在神明推波助瀾與加持後，以2600萬成績又打破募資紀錄。其實做眾神曆之前，Misc一度厭倦設計。她坦誠工作久了落入SOP俗套。加上串流平台興起、外資介入後，投入數年影劇的主視覺被迫雪藏，讓她感覺設計只是一種餬口工具。而仙界周邊商品不需為他人作嫁，讓她重拾純粹的設計快樂，感覺新種子從內在萌芽，「尤其做完《馬年眾神曆》，我在設計上能更自由表達觀點。」Misc不諱言，現在面對甲方能更自由地闡述自我。雙方沒共識也能從容地說謝謝，合作到此為止。製作眾神曆過程中，完美主義者Misc沒消失，但有天發現心從緊繃變鬆弛。她不斷練習，很多事無法完美如願。像《馬年眾神曆》團隊沒日沒夜校稿，最後印刷仍有錯誤。過去的她會糾結，現在感受夥伴們盡力堅持到最後一刻，不完美也能釋懷。「我有時還覺得畫師們太辛苦，判斷部分印刷不用畫到那麼細緻。但神明立刻入夢，直接局部放大給麻瓜畫師看，要注意的地方。」Misc笑說這不是壓力，而是各種跡象顯示神明在照看。就連負責文案的Wen也曾有神明入夢，表達幾月幾號是祂的誕辰。醒來一查，還真發現有這位神明和生日，因此趕快在眾神曆新增名單。限量印刷的眾神曆，在二手網拍出現漲價流通的現象。不少粉絲都在敲碗期待下一本，Misc也一直接到神明指示。但製作過程太辛苦，眾神曆應是絕響，「但我們會把兩本合一，變成神明百科。」Misc表示，做眾神曆初衷是保存與宣揚傳統文化，讓台灣神明透過重新轉譯整合。當大願逐漸清晰，冥冥之中就被保佑，每次資金快要見底，Podcast業配就進來，如此循環往復，印證天地皆同力。眾神曆讓品牌影響力擴及海內外，甚至圈粉美國巴爾的摩的基督徒，每日都會翻閱眾神曆，還央求朋友翻譯每集節目內容。Misc也深刻感受到，自己想認識全世界眾神的好奇心，其實外國人也有相同共鳴，想了解台灣神明的故事。專業、事業與修行合而為一，Misc人生跟著《設計師的仙界傳說》不斷解鎖體驗。Misc從小身懷音樂天賦，幼稚園無師自通就能彈出小蜜蜂和小星星。直到國中家道中落，音樂只能變成愛好。為了擔負家計，畢業優先選擇更穩定的設計工作。但近年AI技術爆發，她透過眾神曆一圓音樂夢，發揮多年累積的音樂和視覺品味，幫眾神們製作MV。常有人問Misc，設計時會用到通靈能力嗎？她直言創作靈感來自於人間觀察滋養，不會呼叫菩薩來幫忙。不過近年籌備「光ㄉ似顏繪」，讓她初次運用通靈結合設計能力，畫出人身上的光。創作契機來自於，身邊朋友們好奇身上的光。在《Not Big Issue小誌》市集上，Misc又擴大計畫。她幽默地說參與者太多，畫到手快斷掉。現在都改用拍立得，再加上手繪光線，至今作品累積超過400人。修行接觸神佛智慧，Misc最明顯感受是內在成長。她能很自在地說：「因為太喜歡佛法，所以我們想弘揚佛法。」甚至未來想辦一所學校空間，這種子意外提早發芽。Misc在松江南京的舊公寓居住多年，房東因兒子從美國回台，就請她搬離。未料兒子不住，又想找Misc回租，空屋超過半年以上，房東仍鍥而不捨一直打給Misc，還重新修繕。奇妙跡象猶如神明助攻，團隊決定提前空間經營計畫，開設「好仙書室」。平日免費開放，讓大眾可以預約來看書、聽冥想。假日則舉辦Misc的仙界冥想課。想自由地不斷創造，是Misc本能的衝動。現在她的創造力，不再侷限用以拉(Adobe Illustrator 向量繪圖軟體的俗稱)做平面稿，而是揮灑到立體人生。小三歲的弟弟常對她說，「姊姊，你真的很像小孩！」骨子裡有一股不受控的勁，原因是她太喜歡這世界，對這世界有太多好奇。聊起她最近煩惱，是當不再為生計所困、不局限設計師角色。處在未來有各種可能性時，反而迷惘內在最大渴望是什麼？回溯童年最愛的《魔法公主》，劇中男主角阿席達卡，隱喻著人類的返璞歸真。對照Misc去修行，也不是為了到天上當神仙。而是剝解身上的標籤，助她回歸純真初心。若歷經苦難、渡盡千帆，仍能重拾孩子眼光，還原本來樣貌，持續對世界好奇、生動地活著，那人間也能是你創造顯化的遊樂場。