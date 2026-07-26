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◼︎台北市7月27日停水範圍一次看

▲台北市中山區7月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市士林區7月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市中山區7月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市7月27日停水範圍一次看

▲新北市中和區7月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市三重區7月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市瑞芳區7月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市7月27日停水範圍一次看

▲桃園市龜山區7月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市龍潭區7月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市蘆竹區7月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市7月27日停水範圍一次看

▲台中市7月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市7月27日停水範圍一次看

▲台南市安平區7月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市永康區7月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市善化區7月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市7月27日停水範圍一次看

▲高雄市楠梓區7月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市7月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣7月27日停水範圍一次看

▲宜蘭縣7月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新竹市7月27日停水範圍一次看

▲新竹市7月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎南投縣7月27日停水範圍一次看

▲南投縣集集鎮7月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲南投縣草屯鎮7月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎彰化縣7月27日停水範圍一次看

▲彰化縣7月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣7月27日停水範圍一次看

▲雲林縣7月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣褒忠鄉7月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣台西鄉7月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣7月27日停水範圍一次看

▲嘉義縣中埔鄉7月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲嘉義縣民雄鄉7月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義市7月27日停水範圍一次看

▲嘉義市7月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣7月27日停水範圍一次看

▲屏東縣7月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，7月27日（週一）在市以及共14縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、新裝工程等，最長影響時間達10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市7月27日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。📍停水地區中山區：五常街53巷(龍江路384巷至龍江路356巷)與龍江路370巷(五常街53巷至民族東路410巷)📍停水地區士林區：社正路45號至99號、社正路45巷2號至26號。📍停水地區中山區：中山北路3段36巷及36巷14弄。📍停水地區中和區：立德街雙號側66號至102號📍停水地區三重區：重陽路1段20巷及重陽路1段26巷停水原因：管線汰換工程施工📍停水地區瑞芳區：深澳路。停水原因：用戶新舊管連接事宜📍停水地區龜山區：樂學路、長庚路、長慶一街、長慶三街、長慶二街。停水原因：汰換管線工程用戶管連接。📍停水地區龍潭區：中正里、龍興里、中山里、永興里、九龍里。共5個村里。停水原因：台電新設或管線改良工程需要停電，致泉州路加壓站無法供水。📍停水地區蘆竹區：泉州路。停水原因：汰換管線工程📍停水地區西區：博館路、大弘六街、大弘四街、大有三街、太原路一段、忠義街、台灣大道二段580巷。西屯區：大弘一街、大弘三街、大弘二街、大弘五街、大弘六街、大弘四街、大弘街、大有一街、大有三街、大有二街、大有五街、大有東街、大有街、大有西街、太原路一段、忠義街、漢口路一段。停水原因：台南廠分區計量管網委外建置及封閉漏水調查作業📍停水地區安平區：安北路、國勝路、效忠街、安平路、運河路、湖內一街、湖內二街、古堡街、中興街、延平街、平生路、安億路所涵之範圍。停水原因：污水下水道改遷工程📍停水地區永康區：大橋五街1號至152號(含弄)、大橋三街140號至287號(含弄)、大橋一街103巷184號至238號(含弄)、大橋一街247巷76號至169號(含弄)、大橋三街266巷(含弄)、大橋二街239巷(含弄)、大橋二街199巷(含弄)。停水原因：汰換管線工程📍停水地區善化區：民族路、民權路。停水原因：開闢管遷工程📍停水地區楠梓區：興盛街。停水原因：水利局管線穿越箱涵工程📍停水地區彌陀區：八德路、復興街。梓官區：八德路、和平路。停水原因：汰換管線、新舊管聯絡📍停水地區宜蘭市：東港路一段186巷12弄/壯圍鄉/中央路二段355巷/中央路二段355巷18弄等周邊。停水原因：汰換管線工程📍停水地區東區：新莊街、關新二街、關新北路、關新東路、關新西街、關新路、關東路。停水原因：汰換管線工程📍停水地區集集鎮：文心八街、文心街。停水原因：配合台電(H84206)停電，若遇雨台電無施工則不停水📍停水地區草屯鎮：富頂路一段、楓仔嶺農路。停水原因：汰換管線工程📍停水地區鹿港鎮：勝利街、平和路、思源路、鹿東路。停水原因：管線連絡工程📍停水地區元長鄉：明鹿路、永鹿路。停水原因：汰換管線工程📍停水地區褒忠鄉：中民村三民路西側停水原因：海口村汰換管線工程📍停水地區台西鄉：中山路北側停水原因：汰換管線工程📍停水地區中埔鄉：社口村、義仁村。共2個村里。停水原因：汰換管線工程📍停水地區民雄鄉：光明二街326至382號、新生街1至2-2號以東(含光明一街437至456號、光明街639至657號)及中山路47號。🕦影響時間：7月27日上午08時至18時（共10小時）停水原因：遷移自來水管線📍停水地區嘉義市：國華街(民族路至光彩街)轄區內部分地區停水。停水原因：漏水管段調查作業📍停水地區屏東市：光明街、公勇路、和平路、四維路、延平一路、延平路、建武路、建民路、建華一街、建華三街、建華二街、建華街、自由路、自由路西段。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。