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洛杉磯道奇隊日籍強投山本由伸於25日（台灣時間26日）客場先發出戰紐約大都會，繳出主投6局僅失1分的好表現，順利收下本季第11勝。這不僅讓他並列國聯勝投榜第5（僅落後勝投王1場），更光榮達成了職業生涯「美日通算100勝」的大紀錄（大聯盟30勝、日本職棒70勝）。賽後回顧這百勝歷程，他的回答意外地充滿謙遜與感性，令人動容。歷經日本職棒7年、美國大聯盟3年，共計10年的職業生涯，山本由伸終於迎來了生涯100勝的里程碑。當被問及這百勝中哪一場比賽最令他印象深刻時，這位宰制美日球界的王牌投手並沒有誇耀自己的輝煌勝仗，反而展現了極度自省的一面。山本由伸感性地坦言：「當然，一路走來絕非輕鬆容易。其中也有很多被打爆、投得很掙扎的比賽。但意外地，那些苦澀的回憶反而在我腦海中留下最深的印象。」事實上，回顧山本由伸在日本職棒時期的成績，他僅吞下29敗，勝率高達7成（.707），生涯防禦率更是恐怖的1.82；在大聯盟至今也僅有16敗。儘管他幾乎總是為球隊帶來勝利，但他依然將那些少數「吃下敗仗的苦澀記憶」深深刻在腦海裡，化作持續疊加勝場的動力。這份從挫折中汲取經驗的心態，也完美體現在這場對決大都會的比賽中。在休息5天後登板的山本由伸坦言，自己今天的狀態並不是最好的：「從在牛棚熱身時，我就無法隨心所欲地控球。比賽中我也比平常更謹慎，一直無法完全掌握投球的感覺。」比賽中他屢次因安打或保送面臨危機，並在第5局被擊出適時安打失掉1分。但山本由伸展現了強大的危機處理能力，他說：「雖然覺得失分那個打席如果能投得更好就好了，但能在這種狀況不佳的日子裡，依然將傷害控制在『6局失1分』的局面，我認為這就是我自己的一種成長。」繼日前在洋基球場拿下完投勝後，山本連續兩場在紐約客場奪勝。對於未來的150勝、甚至200勝目標，現年27歲的山本由伸穩紮穩打地表示：「接下來我想我應該能一直穩定地在輪值中投球，我希望能成為一名每年都能持續穩定發揮、展現好表現的選手。」