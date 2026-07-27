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▲陳庭妮、胡宇威日前無預警宣布愛女誕生的消息，夫妻倆正式升格新手爸媽。（圖／胡宇威臉書）

演員夫妻檔胡宇威、陳庭妮日前公開女兒出生的喜訊，粉絲也因此好奇兩人何時才要舉辦婚禮。事實上，胡宇威求婚成功後，疑似僅和陳庭妮在美國登記而已，台灣似乎沒補登。至於婚禮進度，陳庭妮曾說過，如果兩人先登記了，就一定會懶得辦婚禮，如今小孩都生下了，婚禮恐怕又會再往後延。胡宇威和陳庭妮交往8年後才在2022年1月公開認愛，宣布求婚成功的好消息。當時兩人頻頻被追問何時登記、辦婚禮，陳庭妮回應：「求婚、結婚都需要衝動，辦婚禮更需要衝動。」她透露自己會想辦完婚禮再去登記，但如果先登記了，婚禮可能就會懶得策劃，如今這句話似乎要成真了。由於胡宇威是美籍華人，因此兩人2023年飛到美國紐約登記結婚，當時僅身邊4、5名親友陪同而已，相當低調。登記後兩人也遲遲未操辦婚禮，一直到現在3年過去了，女兒都已經出生，婚禮也還是沒任何動靜，恐怕會一延再延，甚至就不辦了。而《NOWNEWS今日新聞》記者也詢問胡宇威與陳庭妮在台灣是否也有補登記，經紀人僅回應：「有在美國登記呦」，詳情外界無從得知。至於兩人的小孩在哪國出生，經紀人則不做回應。