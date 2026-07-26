中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（26）日共有3場比賽，近期吞下2連敗的中信兄弟，今日推出王牌洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發，對決統一7-ELEVEn獅左投林詔恩；台鋼雄鷹持續在主場迎戰味全龍，「老虎」黃子鵬掛帥，交手「本土洋投」伍鐸（Bryan Woodall）；樂天桃猿、富邦悍將系列賽前2戰打平，今日由威戈神（Aaron Wilkerson）交鋒林子崴。《NOWnews》整理出7月26日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月26日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至7月26日賽前）：
雄鷹黃子鵬拚本季第6勝 對決龍隊伍鐸
🟡澄清湖賽事、開賽時間16：05
雄鷹目前並列第1，今日推出「老虎」黃子鵬先發，本季出賽13場，拿下5勝3敗，防禦率1.83。黃子鵬本季與龍隊交手5場，拿下1勝1敗，對戰防禦率0.79。
龍隊目前並列第3，今日由洋投伍鐸掛帥，本季出賽11場，拿下2勝2敗，防禦率3.75。伍鐸本季與雄鷹交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.60。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
兄弟不想被橫掃 羅戈掛帥戰林詔恩
🟡洲際賽事、開賽時間17：05
兄弟目前排名第6，今日推出洋投羅戈先發，本季出賽15場，拿下5勝8敗，防禦率3.70。羅戈本季與獅隊交手4場，拿下2勝2敗，對戰防禦率4.30。
獅隊目前並列第3，今日由土投林詔恩掛帥，本季出賽8場，拿下2勝2敗，防禦率4.31。林詔恩本季與兄弟交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率5.79。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
桃猿林子崴本季初先發 對決悍將威戈神
🟡大巨蛋賽事、開賽時16：05
桃猿目前並列第1，今日推出土投林子崴先發，本季出賽22場，全是後援出賽，今日為本季初先發。林子崴賽前累積8次中繼成功、1次救援成功，防禦率1.82。曾家輝本季與悍將交手4場，拿下2中繼成功、1救援失敗，對戰防禦率3.38。
悍將目前排名第5，今日由洋投威戈神掛帥，本季出賽5場，拿下1勝3敗，防禦率5.73。威戈神本季與桃猿交手2場，吞下1敗，對戰防禦率2.45。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️7/26中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：31度至32度
降雨機率：30%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：32度至33度
降雨機率：60%
📍大巨蛋（室內球場）
氣溫：33度至34度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月26日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|樂天桃猿
|12
|7-5-0
|0.583
|-
|1
|台鋼雄鷹
|12
|7-5-0
|0.583
|0
|3
|味全龍
|13
|7-6-0
|0.538
|0.5
|3
|統一獅
|13
|7-6-0
|0.538
|0.5
|5
|富邦悍將
|12
|5-7-0
|0.417
|2
|6
|中信兄弟
|12
|4-8-0
|0.333
|3
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|73
|46-27-0
|0.630
|-
|2
|富邦悍將
|72
|39-33-0
|0.542
|6.5
|3
|台鋼雄鷹
|72
|37-34-1
|0.521
|8
|4
|統一獅
|72
|36-35-1
|0.507
|9
|5
|樂天桃猿
|72
|31-39-2
|0.443
|13.5
|6
|中信兄弟
|71
|24-45-2
|0.348
|20
🟡澄清湖賽事、開賽時間16：05
雄鷹目前並列第1，今日推出「老虎」黃子鵬先發，本季出賽13場，拿下5勝3敗，防禦率1.83。黃子鵬本季與龍隊交手5場，拿下1勝1敗，對戰防禦率0.79。
龍隊目前並列第3，今日由洋投伍鐸掛帥，本季出賽11場，拿下2勝2敗，防禦率3.75。伍鐸本季與雄鷹交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.60。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡洲際賽事、開賽時間17：05
兄弟目前排名第6，今日推出洋投羅戈先發，本季出賽15場，拿下5勝8敗，防禦率3.70。羅戈本季與獅隊交手4場，拿下2勝2敗，對戰防禦率4.30。
獅隊目前並列第3，今日由土投林詔恩掛帥，本季出賽8場，拿下2勝2敗，防禦率4.31。林詔恩本季與兄弟交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率5.79。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡大巨蛋賽事、開賽時16：05
桃猿目前並列第1，今日推出土投林子崴先發，本季出賽22場，全是後援出賽，今日為本季初先發。林子崴賽前累積8次中繼成功、1次救援成功，防禦率1.82。曾家輝本季與悍將交手4場，拿下2中繼成功、1救援失敗，對戰防禦率3.38。
悍將目前排名第5，今日由洋投威戈神掛帥，本季出賽5場，拿下1勝3敗，防禦率5.73。威戈神本季與桃猿交手2場，吞下1敗，對戰防禦率2.45。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：31度至32度
降雨機率：30%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：32度至33度
降雨機率：60%
📍大巨蛋（室內球場）
氣溫：33度至34度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。