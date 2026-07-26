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⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月26日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 樂天桃猿 12 7-5-0 0.583 - 1 台鋼雄鷹 12 7-5-0 0.583 0 3 味全龍 13 7-6-0 0.538 0.5 3 統一獅 13 7-6-0 0.538 0.5 5 富邦悍將 12 5-7-0 0.417 2 6 中信兄弟 12 4-8-0 0.333 3

⚾2026年中職全年戰績表（截至7月26日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 73 46-27-0 0.630 - 2 富邦悍將 72 39-33-0 0.542 6.5 3 台鋼雄鷹 72 37-34-1 0.521 8 4 統一獅 72 36-35-1 0.507 9 5 樂天桃猿 72 31-39-2 0.443 13.5 6 中信兄弟 71 24-45-2 0.348 20

▲台鋼雄鷹「老虎」黃子鵬今日先發交手味全龍，力拚個人本季第6勝。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.5.2）

▲統一獅左投林詔恩今日先發交手中信兄弟，力拚系列賽橫掃。（圖／記者朱永強攝 ,資料照）

▲富邦悍將今日推出洋投威戈神先發，對決樂天桃猿左投林子崴。（圖／富邦悍將提供,2026.4.12）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（26）日共有3場比賽，近期吞下2連敗的中信兄弟，今日推出王牌洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發，對決統一7-ELEVEn獅左投林詔恩；台鋼雄鷹持續在主場迎戰味全龍，「老虎」黃子鵬掛帥，交手「本土洋投」伍鐸（Bryan Woodall）；樂天桃猿、富邦悍將系列賽前2戰打平，今日由威戈神（Aaron Wilkerson）交鋒林子崴。🟡澄清湖賽事、開賽時間1605雄鷹目前並列第1，今日推出「老虎」黃子鵬先發，本季出賽13場，拿下5勝3敗，防禦率1.83。黃子鵬本季與龍隊交手5場，拿下1勝1敗，對戰防禦率0.79。龍隊目前並列第3，今日由洋投伍鐸掛帥，本季出賽11場，拿下2勝2敗，防禦率3.75。伍鐸本季與雄鷹交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.60。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡洲際賽事、開賽時間1705兄弟目前排名第6，今日推出洋投羅戈先發，本季出賽15場，拿下5勝8敗，防禦率3.70。羅戈本季與獅隊交手4場，拿下2勝2敗，對戰防禦率4.30。獅隊目前並列第3，今日由土投林詔恩掛帥，本季出賽8場，拿下2勝2敗，防禦率4.31。林詔恩本季與兄弟交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率5.79。網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網有線電視：MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡大巨蛋賽事、開賽時1605桃猿目前並列第1，今日推出土投林子崴先發，本季出賽22場，全是後援出賽，今日為本季初先發。林子崴賽前累積8次中繼成功、1次救援成功，防禦率1.82。曾家輝本季與悍將交手4場，拿下2中繼成功、1救援失敗，對戰防禦率3.38。悍將目前排名第5，今日由洋投威戈神掛帥，本季出賽5場，拿下1勝3敗，防禦率5.73。威戈神本季與桃猿交手2場，吞下1敗，對戰防禦率2.45。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網有線電視：DAZN二台MOD：DAZN二台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍澄清湖球場（室外球場）氣溫：31度至32度降雨機率：30%📍洲際球場（室外球場）氣溫：32度至33度降雨機率：60%📍大巨蛋（室內球場）氣溫：33度至34度降雨機率：20%