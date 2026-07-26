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教育部表示，支持我國學校兩岸教育交流，但應秉持理性、平等、互惠及對等尊嚴原則，不得涉及政治目的或政治性內容，並指出淡江大學和東海大學兩所學校因違規赴中交流案查證屬實，遭扣減獎補助款。據《自由時報》報導，教育部配合陸委會已將中國及港澳旅遊警示提升為橙色燈號，也持續提醒各級學校注意赴中風險，避免教職員違反兩岸人民關係條例及教育人員任用條例等規定。今年7月再要求各校審慎檢視兩岸教育交流活動，中方主辦或協辦單位不得為中國黨務、軍事、行政或具政治性的機關或組織，兩岸教育交流應回歸教育專業，不應淪為政治操作工具。各級學校辦理赴中教育交流活動，須依規定至赴中教育交流活動登錄平台完成登錄，並建立校內審核及內控制度，若主動發現或接獲檢舉學生赴中交流涉及統戰活動，將函請學校及相關機關說明，視情節輕重列入行政考核紀錄、行政缺失，並作為扣減招生名額或獎補助款的重要依據，目前已有淡江、東海大學2件案件遭扣減獎補助款。教育部規劃於今年下半年舉辦「兩岸教育交流事務人員研習班」，邀集各大專校院督導及承辦兩岸交流業務人員參訓，課程將包括常見違規態樣分析、校內事前審查、社群媒體資訊蒐集、行前風險提醒及登錄稽核管理等內容，希望提升各校對兩岸教育交流風險的辨識與管理能力。