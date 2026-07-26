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擁有「拯救世界」封號的韓籍啦啦隊女神廉世彬，昨（25）日在樂天桃猿「辣年糕趴」第二天迎來最暖心時刻，與來台交流的韓國NC恐龍啦啦隊前隊友們驚喜重逢。熟悉的應援旋律再度在臺北大巨蛋響起，她笑說：「在臺北大巨蛋聽到NC的歌有點陌生，但能夠再次使用NC Dinos的應援歌，感到很幸福，也很開心有這樣的機會。」除了在球場上和NC恐龍啦啦隊重逢，廉世彬和金佳垠悄悄準備了台灣經典手搖飲款待前隊友。兩人在後台直接訂了20杯「全糖、正常冰的珍珠奶茶」，讓韓國女孩們一嚐最道地的台灣手搖飲，也用最具台味的方式迎接老朋友，展現滿滿地主之誼。談到這次與NC Dinos前隊友相聚，廉世彬開心表示：「見到姐姐們想起了以前的回憶，一起度過非常愉快的時間！」她也坦言，大家如今在不同地方發展，平時較少有機會了解彼此近況，這次相聚時間又太短，「很可惜這次時間不多，所以決定在韓國再見。」今年「辣年糕趴」話題滿滿，不僅25日邀請韓流天王Rain擔任賽前開球嘉賓並帶來賽後演唱，26日將迎來SHINee成員泰民（TAEMIN）登台演出。廉世彬興奮表示：「兩位都是韓國非常有名又很帥氣的藝人，很榮幸能在遠處看到他們。」她也透露，因為喜歡SHINee的歌曲，所以很期待泰民的舞台。而金佳垠也藏不住興奮心情，開心直呼：「非常期待泰民的表演！他很帥！」