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根據美媒《Bleacher Report》記者報導，金州勇士內部已經明確球隊下賽季不具備衝擊總冠軍的實力，管理層的建隊思路已經發生重大轉變。勇士隨隊記者提姆·川上（Tim Kawakami）透露，老闆拉科布（Joe Lacob）正準備為未來世代做準備，但此舉遭到美媒痛批，直言如此不如交易調柯瑞（Stephen Curry）徹底重建，也不會耽誤自家球星最後巔峰。勇士休賽季的重大補強計畫接連受挫，包含用巴特勒（Jimmy Butler）報價戴維斯（Anthony Davis）遭拒，以及在自由市場追求詹姆斯（LeBron James）失敗。新賽季陣容與上季差異不大，外界預估球隊上限僅剩季後賽甚至附加賽。勇士自媒體《Sleeper Warriors》發文細數老闆拉科布自2010年入主以來的功績，包含拿下4座總冠軍、自籌資金興建大通中心，並讓勇士成為全美市值最高的球隊。但同時也嚴厲痛批高層目前的決策：「勇士現在走的路線充滿矛盾：一邊留著柯瑞、德雷蒙德·格林（Draymond Green）與科爾（Steve Kerr）這套核心班底不動，一邊又不肯拋售球隊未來的選秀資產。如果他們真打算徹底犧牲當下陣容來重建，那理應把這3位全都送走。」柯瑞在8月26日就有資格與勇士提前續約一份2年1.367億美元的超級頂薪。據《Yahoo Sports》報導，勇士願意開出這份合約讓柯瑞在舊金山退役，但球團卻不願意為了38歲的柯瑞犧牲未來多枚首輪籤來組建衝冠陣容。《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）報導指出，詹姆斯其實認真考慮過勇士，並分別與柯瑞通電話、與格林當面交流。但詹姆斯希望加盟一支能立即爭冠的球隊，他認為勇士陣中只有柯瑞一名經驗豐富且穩定的得分手，與其他追求者相比算不上真正的爭冠球隊，最終選擇了費城76人。雖然補強失利，但總教練科爾認為夏季聯賽雙料MVP倫德伯格（Yaxel Lendeborg）將是勇士鋒線的解答，他預計會以先發身分搭檔柯瑞在開幕戰亮相。隨著爭奪詹姆斯落幕，勇士已將重心轉向年輕球員。記者西格爾指出，勇士預計在8月正式開啟與23歲後衛波齊姆斯基（Brandin Podziemski）的提前續約談判。上賽季波齊姆斯基出戰82場例行賽，場均繳出13.8分、5.1籃板、3.7助攻與1.1抄截。據悉，勇士理想的續約價碼為年薪1600萬至2000萬美元，但最終新合約很可能落在均薪2400萬美元左右。這份合約肯定高於給予穆迪（Moses Moody）的均薪1250萬美元，但低於2022年給予普爾（Jordan Poole）的3200萬美元。波齊姆斯基本人也明確表達希望在今夏完成續約。此外，除續約格林與柯瑞外，消息人士透露，勇士有極大機率以底薪合約簽回裴頓二世（Gary Payton II），雙方對談判前景皆持樂觀態度。上季他出賽73場，場均貢獻7.5分與3.6籃板。