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為查病毒反遭攻擊 帳號直接被盜

▲《超級變色龍》開發者遭任意程式碼執行攻擊，導致電腦的雙重驗證機制被強行突破。（圖／翻攝自Steam）

遭駭僅限 Discord 遊戲本身並無危險

官方急喊退出 Discord 避免遭駭波及

爆紅全球的熱門繪畫躲貓貓遊戲《超級變色龍》（MECCHA CHAMELEON）近期驚傳重大資安事件，官方 Discord 伺服器遭駭客攻擊。開發團隊於今（26）日緊急發布聲明，證實建立者帳號被劫持且管理員遭封鎖，不過「遊戲本體絕對安全」，呼籲玩家切勿驚慌，目前已聯繫官方客服進行緊急處理。《超級變色龍》開發者 HAGANEIRO 說明，由於前陣子有玩家舉報，部分非官方 MOD 地圖存在惡意病毒代碼，於是使用非開發用的預備電腦測試，但過程中卻遭到任意程式碼執行攻擊，導致電腦的雙重驗證機制被強行突破，進而造成 Discord 帳號不幸失守。針對駭客惡意散布遊戲最新版本已被植入遠端控制木馬等不實謠言，開發團隊發表聲明嚴正駁斥並強烈否認，團隊指出，本次事件影響範圍僅限 Discord 管理員帳號被奪，駭客無法存取或修改Steam上的遊戲原始碼與檔案，遊戲本體與更新內容皆維持安全，玩家無須過度擔憂。為全面杜絕風險，《超級變色龍》開發團隊強調，針對 Steam 工作坊 MOD 地圖的安全漏洞，已在最新的「版本3.1.0」更新中完成修正，此外，遭入侵的預備電腦並未存放任何遊戲核心開發數據，目前該設備已經完成徹底的全盤初始化與重置。相關安全隱患已完全排除，玩家可以安心遊玩。在官方社群伺服器恢復正常運作前，《超級變色龍》團隊強烈呼籲玩家暫時退出 Discord 伺服器，藉此保護自身資訊安全，也提醒玩家不要點擊頻道內任何可疑連結或下載不明檔案。《超級變色龍》是兩人聯手開發的繪畫偽裝躲貓貓遊戲，玩家可繪製圖案融入地圖環境，支援線上多人對戰，該作自6月10日發售便引發熱潮，並於7月5日創下全球銷量突破1500萬套的輝煌成績，雖然目前面臨社群遭駭風波，但遊戲運作不受影響，未來發展依舊備受期待。