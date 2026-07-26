台灣家家戶戶幾乎都有一台大同電鍋，但大同電鍋只能用來煮飯嗎？近日一名日本留學生因家中電子鍋故障，考慮改買大同電鍋，上網發問「大同電鍋到底有多神」，意外掀起熱烈討論。不少台灣人直言，大同電鍋真正厲害的不是煮飯，而是耐用、多功能，甚至還能當「簡易烤箱」，因此被封為廚房界的「六邊形戰士」。究竟大同電鍋與電子鍋差在哪、哪一種更值得買？《NOWNEWS》整理眾人實際試用心得一次看。
日本留學生好奇大同電鍋有多神？台灣人一面倒力挺
一名日本留學生發文詢問，住處的電子鍋故障後，到電器行選購時被五顏六色的大同電鍋吸引，「聽說台灣人家裡幾乎都有一台，不管是蒸東西、煮湯、熱便當都無所不能？ 但我目前為止都還沒用過，站在電器行前面猶豫了超久。想問問台灣的大家： 大同電鍋真的有傳說中那麼神、那麼好用嗎？」
貼文發出後，許多台灣人紛紛留言分享使用心得，不少人認為，大同電鍋真正厲害的地方並非煮飯，而是「什麼都能做、還很耐用」，更有人形容它是「一鍋傳三代，人走鍋還在」。
大同電鍋、電子鍋怎麼選？內行分析3大差異
大同電鍋與電子鍋各有擁護者，兩者定位其實不同，若以煮飯品質、耐用度及功能性來看，各有明顯優勢，消費者可依照自身需求選擇。
1、煮飯口感比一比，電子鍋仍獲多數人青睞
若單純以白飯口感作為評比標準，多數人一致認為電子鍋仍略勝一籌。由於電子鍋具備精密控溫功能，煮出的白飯普遍較Q彈、粒粒分明，不少人直言：「用習慣電子鍋，再吃電鍋煮的飯會覺得落差很大」、「純煮飯還是比不上電子鍋」。
至於大同電鍋，雖然也能煮出一鍋白飯，但眾人形容口感屬於「可以吃、但不是最好吃」，因此若追求米飯品質，電子鍋仍是較多人推薦的選擇。
2、耐用又好修！大同電鍋最大優勢曝光
不過談到耐用度，大同電鍋幾乎獲得壓倒性好評，也是最多人願意回購的原因。許多人大讚，大同電鍋最大的特色就是「構造簡單、幾乎用不壞」，有人分享家中一台已使用超過50年，至今仍正常運作，也有人提到即使真的故障，維修費用與零件取得都相對容易。
相較之下，電子鍋因採用較複雜的電子控制系統，一旦面板或電路損壞，維修成本往往不低，不少人乾脆直接換新。
3、不只能煮飯！學生、租屋族力推這一點
除了耐用之外，大同電鍋真正的強項其實是多功能性，不同於電子鍋主要針對煮飯設計，大同電鍋能蒸魚、蒸蛋、燉湯、滷肉、煮稀飯，也能加熱調理包、冷凍食品或覆熱隔夜菜，一台就能完成大部分料理。
因此，不少學生、租屋族及留學生都認為，大同電鍋比電子鍋更實用，也是許多家庭至今仍必備、離不開的重要原因。
大同電鍋為何被封「六邊形戰士」？一句話點出關鍵
更有人將大同電鍋封為「六邊形戰士」，意思是各項能力都相當平均，雖然沒有任何一項特別突出，卻幾乎沒有明顯缺點，簡單說就是「沒有任何一項100分，但每一項都有70分」 。
雖然大同電鍋煮飯不是最強，但覆熱調理包、冷凍義大利麵、貝果等食物都相當方便，蒸魚、蒸蛋、燉湯、滷肉等料理也能派上用場，再加上只要加水、按下開關就能完成料理，操作簡單、耐用又容易維修，成為不少家庭一用就是數十年的經典家電。
大同電鍋還藏2大神功能 眾驚呼「用幾十年才知道」
除了蒸、煮、燉等基本功能外，不少資深使用者也分享，大同電鍋其實還有許多人不知道的隱藏用途。其中最令人驚豔的，就是能充當簡易烤箱。只要在外鍋鋪上烘焙紙，放入完全退冰的麵包或披薩，不需加水直接按下炊煮開關，待按鍵跳起後，麵包就能呈現「下酥上軟」的口感，不少人直呼效果完全不輸小烤箱。
另一項讓不少人直呼「長知識」的設計，則是電鍋把手旁的小鐵鉤，許多人原以為只是裝飾或方便吊掛，實際上是設計來掛鍋蓋或暫放飯匙，盛飯時不用再把鍋蓋放在桌面，不僅方便，也更加衛生。
想買大同電鍋？內行曝4個選購重點
若打算入手大同電鍋，不少資深使用者分享實用建議，普遍建議都是「買大不買小」，即使一人使用，也可考慮6人份，四口之家則可直接選擇10至11人份，方便蒸魚或整盤料理。
此外，多數人建議優先挑選不鏽鋼內外鍋款式，不僅較耐用，也更容易清潔；若機型具備保溫功能，日常使用也會更加便利。至於有些人認為電鍋煮飯不好吃，內行人則提醒，關鍵其實在於水量比例，以及按鍵跳起後不要急著開蓋，先悶幾分鐘再翻鬆米飯，口感會明顯提升。
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一名日本留學生發文詢問，住處的電子鍋故障後，到電器行選購時被五顏六色的大同電鍋吸引，「聽說台灣人家裡幾乎都有一台，不管是蒸東西、煮湯、熱便當都無所不能？ 但我目前為止都還沒用過，站在電器行前面猶豫了超久。想問問台灣的大家： 大同電鍋真的有傳說中那麼神、那麼好用嗎？」
貼文發出後，許多台灣人紛紛留言分享使用心得，不少人認為，大同電鍋真正厲害的地方並非煮飯，而是「什麼都能做、還很耐用」，更有人形容它是「一鍋傳三代，人走鍋還在」。
大同電鍋與電子鍋各有擁護者，兩者定位其實不同，若以煮飯品質、耐用度及功能性來看，各有明顯優勢，消費者可依照自身需求選擇。
1、煮飯口感比一比，電子鍋仍獲多數人青睞
若單純以白飯口感作為評比標準，多數人一致認為電子鍋仍略勝一籌。由於電子鍋具備精密控溫功能，煮出的白飯普遍較Q彈、粒粒分明，不少人直言：「用習慣電子鍋，再吃電鍋煮的飯會覺得落差很大」、「純煮飯還是比不上電子鍋」。
至於大同電鍋，雖然也能煮出一鍋白飯，但眾人形容口感屬於「可以吃、但不是最好吃」，因此若追求米飯品質，電子鍋仍是較多人推薦的選擇。
2、耐用又好修！大同電鍋最大優勢曝光
不過談到耐用度，大同電鍋幾乎獲得壓倒性好評，也是最多人願意回購的原因。許多人大讚，大同電鍋最大的特色就是「構造簡單、幾乎用不壞」，有人分享家中一台已使用超過50年，至今仍正常運作，也有人提到即使真的故障，維修費用與零件取得都相對容易。
相較之下，電子鍋因採用較複雜的電子控制系統，一旦面板或電路損壞，維修成本往往不低，不少人乾脆直接換新。
3、不只能煮飯！學生、租屋族力推這一點
除了耐用之外，大同電鍋真正的強項其實是多功能性，不同於電子鍋主要針對煮飯設計，大同電鍋能蒸魚、蒸蛋、燉湯、滷肉、煮稀飯，也能加熱調理包、冷凍食品或覆熱隔夜菜，一台就能完成大部分料理。
因此，不少學生、租屋族及留學生都認為，大同電鍋比電子鍋更實用，也是許多家庭至今仍必備、離不開的重要原因。
更有人將大同電鍋封為「六邊形戰士」，意思是各項能力都相當平均，雖然沒有任何一項特別突出，卻幾乎沒有明顯缺點，簡單說就是「沒有任何一項100分，但每一項都有70分」 。
雖然大同電鍋煮飯不是最強，但覆熱調理包、冷凍義大利麵、貝果等食物都相當方便，蒸魚、蒸蛋、燉湯、滷肉等料理也能派上用場，再加上只要加水、按下開關就能完成料理，操作簡單、耐用又容易維修，成為不少家庭一用就是數十年的經典家電。
大同電鍋還藏2大神功能 眾驚呼「用幾十年才知道」
除了蒸、煮、燉等基本功能外，不少資深使用者也分享，大同電鍋其實還有許多人不知道的隱藏用途。其中最令人驚豔的，就是能充當簡易烤箱。只要在外鍋鋪上烘焙紙，放入完全退冰的麵包或披薩，不需加水直接按下炊煮開關，待按鍵跳起後，麵包就能呈現「下酥上軟」的口感，不少人直呼效果完全不輸小烤箱。
另一項讓不少人直呼「長知識」的設計，則是電鍋把手旁的小鐵鉤，許多人原以為只是裝飾或方便吊掛，實際上是設計來掛鍋蓋或暫放飯匙，盛飯時不用再把鍋蓋放在桌面，不僅方便，也更加衛生。
若打算入手大同電鍋，不少資深使用者分享實用建議，普遍建議都是「買大不買小」，即使一人使用，也可考慮6人份，四口之家則可直接選擇10至11人份，方便蒸魚或整盤料理。
此外，多數人建議優先挑選不鏽鋼內外鍋款式，不僅較耐用，也更容易清潔；若機型具備保溫功能，日常使用也會更加便利。至於有些人認為電鍋煮飯不好吃，內行人則提醒，關鍵其實在於水量比例，以及按鍵跳起後不要急著開蓋，先悶幾分鐘再翻鬆米飯，口感會明顯提升。