我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒樂天桃猿20歲外野新秀何品室融，昨（25）日意外在二軍賽事登板投球，投0.1局無失分、最快球速141公里，桃猿二軍調度引發熱議。桃猿總教練曾豪駒今（26）日受訪時，坦言對此調度有疑惑也嚇一跳，並表示要避免這樣的情況，「野手下去投，又是我們重點栽培選手，會考量到受傷疑慮。」桃猿副領隊礒江厚綺則是親自解釋農場的調度，指出二軍有嚴格控管投手投球局數、投球量，前役剛好有空缺，才會讓何品室融登板，「這是臨時狀況，不是常態性，沒意外就一次限定。」20歲的何品室融2024年選秀第2輪入隊，是桃猿重點培養外野新秀，本季一軍出賽42場，124打數敲出23安、1轟，打擊率1成85，7月9日下二軍調整打擊狀況。不過前役在二軍卻出現罕見調度，桃猿二軍在9局上兩出局領先6分的情況下，將何品室融換上投球，何品室融登板後，用5球三振雄鷹二軍打者高聖恩，順利「關門」，最快球速141公里。何品室融在二軍登板的情況也引發熱議，桃猿一軍總教練曾豪駒今日賽前被問到此事時，也坦言有嚇一跳，「這我可能要跟二軍教練團（確認），我看到也嚇一跳，（想說）怎麼會下去投球。」曾總直言，這種狀況還是要避免，「野手下去投，又是我們重點栽培選手，會考量到受傷疑慮，這還是要去做討論。」對此，桃猿副領隊礒江厚綺也親自解釋前役二軍的調度，「今年農場有投手培養計畫，都有詳細設定、控管每位年輕投手局數、出賽量。」礒江表示，前役剛好有出現超過計劃的狀況，加上何品室融有符合投球能力，所以二軍教練團才安排登板，「這是臨時狀況，不是常態性，沒意外就一次限定。」礒江指出，桃猿二軍今年都依照計畫進行投手養成設定，剛好前役在調度上有空缺，才會讓何品室融站上投手丘，「今年二軍有時候4連戰，調度方面也在調整當中，尤其是外地的比賽，有些球員是留在桃園二軍基地訓練（未隨隊）。」礒江強調，何品室融登板的狀況只會有一次。