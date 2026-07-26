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台北市設有「毒防會議」 張育萌揭：蔣萬安0出席

國民黨「我是人，我反毒台」凱道集會昨（25）日才剛落幕，國民黨旋即將於8月1日再發起「拒絕毒酒駕」凱道集結。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌今指出，蔣萬安上任後，台北市府共召開10次毒品危害防制會議，蔣萬安卻一次都未出席、缺席率100%，因此國民黨若真要抗議毒駕，應將活動移到市府路，向蔣萬安咆哮。針對國民黨又喊凱道集結反毒酒駕，張育萌26日發文質疑，台北市設有「毒防會議」，蔣萬安上任後，台北市府總共開過10次，但蔣萬安出席0次，缺席率100%，一次都沒去。因此，張育萌認為，國民黨團書記長林沛祥帶頭喊的「拒絕毒酒駕」，請不要辦在凱道，建議移駕到市府路，對蔣萬安咆哮。張育萌指出，行政院提出修法，「毒駕或拒測一律吊銷駕照」，而且不管車是誰的，都直接沒入；但法案才剛在立法院初審，目前靜靜躺在立法院，還沒送進院會。藍白在立法院過半，卻不在立法院好好修法，什麼都拿來政治操作，整天怪賴清德和卓榮泰，社會就會進步嗎？