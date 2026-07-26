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犯案長達30年 受害時年僅5至10歲

親生女兒多年受害 成年後一句話揭多年創傷

出獄後再犯 涉嫌對兩名孫女下手

精神鑑定認定罹患戀童癖 檢方：對兒童構成持續威脅

新加坡一名現年70歲、患有戀童癖的老翁，涉嫌在近30年間持續性侵多名年幼女童，受害者多達11人，包含親生女兒、兩名孫女、4名姪女及4名補習學生。案件曝光後，他已承認10項涉及性侵害、猥褻及違反兒童保護相關法令等罪名，另有23項類似指控將交由法院量刑時一併考量。檢方認為他對兒童具有高度危險性，建請法院判處32年至36年有期徒刑，全案預計9月10日宣判。根據新加坡媒體《8視界新聞》報導，案情指出，該名老翁與妻子育有兩子一女，兩人曾在家中經營補習班，之後又共同開設補習及課後照顧中心。檢方指出，他自1994年起便開始犯案，至2023年間持續犯下多起性侵案件，11名受害者首次遭侵害時，年齡皆介於5歲至10歲。檢方表示，被告最早將犯行伸向一名當時年僅9歲、前往家中補習的姪女，之後多年來陸續對多名家族成員及接觸的孩童實施性侵害。檢方指出，被告自1997年起，長期對當時仍是兒童的親生女兒進行性侵害，時間長達約8年，直到女兒15歲那年在家中性侵得逞後被女兒踢開才終止，且當時他的妻子就在主臥房內。女兒因受到威脅，一直未敢對外求助。直到案件曝光後，她得知父親再度涉及侵害孩童時，終於向家人表示：「夠了，報警吧，我已經給過他機會了。」一句話道出壓抑20多年的痛苦，也成為案件曝光後的重要轉折。檢方指出，被告曾因涉及性侵未成年補習學生而兩度入獄，並接受法定刑罰，最後一次於2021年服刑完畢。然而，他出獄後不久，涉嫌再次對兩名年幼孫女伸出狼爪。案件直到2023年，其中一名年幼孫女向母親透露遭祖父不當碰觸後，家人進一步詢問，另一名孫女也說出自身遭遇，家屬隨即向警方報案，案件因此曝光。為保護受害者身分，法院已下達禁制令，禁止媒體刊登任何足以辨識被害人的資訊，包括被告姓名。庭審中，精神科醫師指出，被告經診斷罹患戀童癖，對青春期前女童具有持續性的性幻想，屬於對社會兒童具有高度危險性的個案。目前被告罹患血癌，須依靠輪椅行動，庭訊期間全程坐在輪椅上應訊，並承認相關犯行。辯護時請求法院考量其健康狀況予以從輕量刑，但檢方強調，他長年反覆犯案，甚至在服刑後仍再次侵害兒童，顯示再犯風險極高，因此建請法院判處32年至36年，被告因病重為由請求從輕發落，案件定於9月10日宣判。