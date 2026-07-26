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布朗（Jaylen Brown）被波士頓塞爾提克交易至費城76人後，一直是NBA的熱門話題。外界開始質疑，塞爾提克是否因為無法忍受布朗的個性才決定放人？而近期一事件讓此猜測又更啟人疑竇，塔圖姆（Jayson Tatum）在自己的基金會活動上的一席話，被認為就是在暗酸布朗是「自己為聰明的人」。根據《Yahoo》報導，塔圖姆在活動上分享了一段關於領導力的體悟：「我不想和那種自以為無所不知的人待在一起。我不想成為房間裡最聰明的人，我希望能從別人身上學到東西。」前NBA球星布蘭登·詹寧斯立刻在社群平台X上轉發了這段影片，並直言：「什麼激勵人心的演講，笑死，這根本就是在偷嗆傑倫·布朗。」雖然塔圖姆並未指名道姓，但詹寧斯的推論在時間點與用詞上都太過吻合，讓人難以忽視。此前，福斯體育台主持人科林·考赫德曾引述兩位NBA消息人士的說法，稱布朗在更衣室裡是個「麻煩人物」，因為他自視甚高。考赫德說：「他突然覺得自己是所有場合裡最聰明的人，這會讓球隊陷入很糟糕的處境。」對此，布朗在交易後的一場直播中嚴正反駁了這個說法。這位29歲的球星強調聰明有許多不同的形式，並澄清自己從未自認是全場最聰明的人。他同時也對體育圈的智商標準開炮：「無意冒犯體育界的各位，但這裡的標準他X的真的很低，你們懂我的意思吧。」雖然布朗的批評是針對整個體育圈，而非針對塔圖姆，但塔圖姆隨後在演講中刻意警告不要與「自以為無所不知」的人相處，並使用了「最聰明的人」這個相同的框架，讓外界很難不將兩者聯想在一起。塔圖姆在2024-25賽季季後賽受傷後，因阿基里斯腱復健導致例行賽僅出賽16場。布朗在71場比賽中扛起重任，繳出場均28.7分、6.9籃板與5.1助攻的生涯新高，不僅入選全明星賽與年度第二隊，MVP票選也高居第6名。布朗的個人成就並未為球隊帶來勝利。塞爾提克在季後賽搞砸了3：1的領先優勢，最終敗給布朗後來加入的76人隊。這場崩盤讓外界對布朗作為球隊第一主力的領導能力產生了嚴厲質疑。塔圖姆的言論並未證實他將球隊的問題歸咎於布朗，但聽起來確實像是在回應伴隨布朗離開波士頓的那些批評。塔圖姆大可用各種方式談論領導力，但他偏偏選擇了與前隊友爭議最直接相關的字眼。正如詹寧斯所言，除非塔圖姆給出其他解釋，否則未來每一場塞爾提克對決76人的比賽，都會讓外界再次審視這對昔日雙探花組合的拆夥，是否比他們承認的還要充滿更多摩擦。