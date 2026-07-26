鮑福記」開幕優惠「花膠買一送 一」599元。



我是廣告 請繼續往下閱讀 台北也有添好運吃到飽！8月天母高島屋店開放訂位 全台4家：假日吃這間



香港「添好運」主打港式點心與粵菜料理，從2010年至2021年連續12年榮獲《米其林指南》一星；2014年進駐台灣，去年推出港式點心吃到飽活動，受到消費者歡迎。



最推薦招牌必吃酥皮焗叉燒包、鮮蝦燒賣皇、醬皇蒸鳳爪、鮮蝦腐皮卷、好運冰火菠蘿、好運咖哩鹹水角、XO醬臘味炒飯等菜色，搭配楊枝甘露、招牌凍檸茶等人氣甜品與飲料。



▲香港米其林一星「添好運」，港點吃到飽回歸台北天母高島屋店。（圖／添好運提供） 添好運最新宣布好消息！台北又有「添好運吃到飽」了，8月再度開放天母高島屋店訂位。每位699元（另計10%服務費），0～3歲以下免費、3～6歲以下200元、6～12歲333元，用餐時間100分鐘任你吃。



▲台北天母高島屋店菜單。（圖／翻攝自添好運inline） 添好運「台北天母高島屋店」100分鐘點心放題

活動時間：8月1日至8月31日 平日限定14:00-17:00

活動地點：添好運天母高島屋店 台北市士林區忠誠路二段55號B1

活動限制：每時段限量20位



◾️ 添好運「台中Jmall店」100分鐘點心放題

活動時間：8月1日至8月31日 平日限定14:00開放一場次

活動地點：台中市西屯區台灣大道四段1038號1樓

活動限制：每時段限量40位



◾️ 添好運「台南小北門店 」100分鐘點心放題

活動時間：8月1日至8月31日 平日限定14:00、15:40開放兩場次

活動地點：台南市北區成德里西門路四段135號3樓

活動限制：每時段限量20位



◾️ 添好運「高雄富民店」100分鐘點心放題

活動時間：8月1日至8月31日 不限平假日 14:00、15:40開放兩場次

活動地點：高雄市左營區富民路357號1F

活動限制：每時段限量40位



提醒大家，僅限添好運網路訂位；每日限量，先訂先贏；訂位開放「一個月內」時段；不開放現場候位；訂位保留5分鐘，逾時不候；活動不與其他優惠併用；不可使用禮券或折扣券；詳細活動資訊請以店內公告為準。



全台第一家「鮑福記」鮑魚雞湯火鍋！開幕花膠買一送一



全台第一家粵式鮑魚雞湯火鍋「 鮑福記 鮑魚雞湯火鍋」正式開幕，主打每日新鮮熬煮「 黃金上湯」一鍋四吃，濃郁活鮑、玉米雞、鳳螺、鮮蝦的極致山海精華，採先吃鮑魚玉米雞鍋， 二吃搭配自製餃滑、和牛等，第三吃則推薦全台獨家涮入薄荷葉的新潮吃法， 第四吃取代雜炊、端出上湯麵。



打破粵菜頂級食材的高門檻，鮑、參、翅、肚、 燕以超值價格奢華上桌，鍋物有全雞大份、半雞小份兩種選擇，1680元起；還可搭配特色港式小吃、 燕窩金箔冰淇淋等餐點；尤其營業至深夜一點半， 夜貓族宵夜也能喝到濃郁雞湯火鍋。歡 慶開幕，即日起至7月31日，可加購入湯的「花膠買一送 一」599元優惠。



▲全台第一家「鮑福記」鮑魚雞湯火鍋開幕。（圖／鮑福記提供）



香港米其林一星的「添好運」，100分鐘港式點心放題活動，8月開放天母高島屋店搶訂位，台北也有「添好運吃到飽」了！最新全台4家包括台中Jmall店、台南小北門店，尤其高雄富民店假日也吃得到最推薦，本文整理吃到飽多少錢？優惠菜單價格、訂位時間資訊一次看。而全台第一家粵式鮑魚雞湯火鍋「