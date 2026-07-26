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2026台灣漁港景點觀光人次排行（統計期間1至5月）

▲每年夏天彰化王功漁港都會舉辦王功漁火節，吸引大批遊客前往朝聖。（圖／彰化縣政府農業處）

台灣最強漁港實至名歸！王功漁火節8月盛大登場

▲2026年王功漁火節將在8月8日至9日登場，今年活動盛大程度再次提升，海洋音樂會卡司陣容相當強大。（圖／彰化縣政府）

王功千人烤蚵250元餵飽全家！報名方式一次看

▲經典的千人烤蚵也持續開放報名中，每一組報名價格為250元，就含3斤鮮蚵、烤具、椅子等設備。（圖／彰化縣政府）

2026王功漁火節活動懶人包

▲王功漁港還有獨特的牛車搭乘活動，可以讓遊客搭上牛車出海親自看蚵田，品嘗鮮美烤蚵。（圖／翻攝王功國珍觀光鐵牛車臉書）

漫長暑假轉眼間已經過了一半，許多家長已經開始找不到新景點帶孩子出遊。或許這份2026年最強漁港景點排行榜能成為最佳救星！根據觀光署最新統計資料顯示，2026台灣漁港人氣冠軍仍由彰化的「王功漁港」拿下，5個月就吸引多達385萬人前往遊玩，8月份王功漁火節更有「千人烤蚵」活動，只要花250元就能爽嗑3斤鮮蚵，還有海洋音樂會邀請大量明星，預期8月當地將再度湧入大批人潮。據觀光署公布國內遊憩景點人數統計，在台灣漁港的景點類別當中，2026年1至5月間，台灣最多人參訪的漁港是位於彰化芳苑鄉彰化「王功漁港」，5個月吸引385萬人次遊客造訪，第二名則是位於高雄梓官區的「蚵仔寮漁港」，5個月造訪人數超251萬；季軍則是位於新北的淡水漁人碼頭，有172萬人次造訪，2026年漁港類景點名次如下：事實上，位於彰化縣芳苑鄉的「王功漁港」，自2024年開始列入觀光景點統計後，已經連續3年佔據「漁港景點」人氣冠軍，今年前5個月遊客數量更是持續增加當中，且在8月份當地還將迎接年度盛會王功漁火節。2026年王功漁火節將在8月8日至9日登場，今年活動盛大程度再次提升，首先是海洋音樂會卡司陣容，邀請到美秀集團、玖壹壹、陳孟賢、ARKis、PIZZALI、艾薇、王艷薇、林頤原、原子邦妮、核果人NUTS、林沐希、翁鈺鈞，卡司陣容極度豪華。除了演唱會之外，還有經典的千人烤蚵也持續開放報名中，每一組報名價格為250元，就含3斤鮮蚵、烤具、椅子等設備，這樣的份量大約能餵飽一家4口，而且報名之後還會加碼好康福利券50元面額2張，在王功區域活動合作店家消費滿100元可抵50元。除了鮮蚵之外，今年千人烤蚵活動還與彰化在地業者合作，還提供了「芳苑優質文蛤1斤」加購優惠價150元，或「彰化優質白燒鰻1尾」加購優惠價200元，每組限加購1份，可以換換口味。不過千人烤蚵在王功漁火節兩天總共只有800組名額，因此想要體驗便宜爽嗑鮮蚵的民眾手腳得要快點了。時間： 8/8 (六) - 8/9 (日)地點：彰化芳苑王功漁港活動亮點：海洋音樂會、千人烤蚵體驗、祈福嘉年華