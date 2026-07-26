中太平洋熱帶擾動92C即將進入西北太平洋，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，最快周二（7月28日）增強為今年第13號颱風「白海豚」，且有機會發展成又大又強」的颱風，氣象專家賈新興則補充，目前白海豚接近台灣機率不高，但7月底至8月初恐影響日本天氣，赴日民眾須留意最新預報。

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熱帶擾動快速增強　白海豚颱風估周二生成

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前位於中太平洋的熱帶擾動92C，即將跨越國際換日線，進入西北太平洋，且環流持續整合中、強度逐漸增強，依資料研判，最快周二左右，就會成為今年第13號颱風「白海豚」。

▲太平洋上的熱帶擾動，最快周二增強為「白海豚颱風」，路徑往西北靠近日本機率較高。（圖／賈新興提供）
▲太平洋上的熱帶擾動，最快周二增強為「白海豚颱風」，路徑往西北靠近日本機率較高。（圖／賈新興提供）
白海豚颱風路徑往西北　大轉彎影響日本機率高

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，預報顯示，未來所處環境有利發展，有機會發展成一個「又強又大的颱風」，目前多數預測仍以往日本附近的機率較高，由於預報時間還長，各模式差異大，「白海豚是否轉彎，還要再幾天觀察。」

氣象專家賈新興則向《NOWNEWS》說明，白海豚颱風若生成，路徑將受到太平洋高壓導引，主要往西北移動，且往北的份量越來越明顯，目前來看，白海豚颱風接近台灣的機率不高，但7月底至8月初，很有機會影響日本的天氣，有相關行程規劃的民眾務必提前留意。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。