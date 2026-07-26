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沈玉琳、莎莎、郭彥均今（26）日出席八大《WTO姐妹會》媒體探班，日前吳宗憲自爆早在12年前就已與張葳葳離婚，引發外界震驚。對此，沈玉琳接受媒體訪問時坦言，自己看到新聞後反而很意外大家不知道，直言：「我們一直以為大家都知道。」沈玉琳表示，吳宗憲日前公開離婚消息，自己完全不覺得是秘密，「我也不懂為什麼這會變成熱議話題，因為他離婚這件事，我一直以為大家都知道。」他透露，吳宗憲多年來其實不論在私下或公開場合，都曾明示、暗示過婚姻狀態，「因為他這麼多年來明示暗示都有講，從一些蛛絲馬跡也都看得出來。」沈玉琳更笑說，自己原本以為全台灣媒體都知情，「我想說記者應該都知道才對，我也是以為全台灣的記者都知道，沒有想到大家竟然不知道。」至於康康先前透露自己是第一個知道此事的人，沈玉琳也笑回：「康康哥說他是第一個知道，好像講得只有他知道，其實演藝圈很多人都知道。」談到吳宗憲與前妻的相處模式，沈玉琳則給予高度評價，認為兩人雖然結束婚姻，但仍維持良好關係，「他們夫妻關係處理得非常好，有時候人結婚到一個階段，感情慢慢昇華，就變成家人、變成室友，分開住、偶爾陪孩子聚會，我覺得這樣也很好。」他也稱讚吳宗憲對前妻始終照顧有加，「憲哥的人大家都知道，很大方，對老婆的照顧一直都很好。」甚至直言：「他是我看過很少見的男人，過去交往過的女生，幾乎沒有一個人對他有怨言，可以說是男人的楷模。」不過沈玉琳也強調，自己所了解的僅止於離婚一事，至於近年吳宗憲傳出的感情話題，由於近年彼此互動不如以往，因此並不清楚，「後來大家各自主持節目，碰面都是活動現場寒暄幾句，生活上的事情我就比較不了解了。」