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萊恩葛斯林現身SDCC 圓夢演出惡靈戰警

▲漫威影業正式公開新版《惡靈戰警》電影標誌，作品預計於2028年上映。（圖／翻攝自漫威）

燃燒骷髏頭重返大銀幕 確切檔期尚未公布

▲萊恩葛斯林登上SDCC舞台，與導演薛恩李維、漫威影業總裁凱文費吉共同宣布《惡靈戰警》電影計畫。（圖／翻攝自漫威）

▲漫威影業公開新版《惡靈戰警》電影標誌，作品確定由萊恩葛斯林主演，預計2028年上映。（圖／翻攝自漫威）

「肯尼」要加入漫威宇宙了！漫威影業於聖地牙哥國際動漫展（SDCC）驚喜宣布，將推出全新《惡靈戰警》電影，並確定由《Barbie芭比》、《樂來越愛你》男星萊恩葛斯林擔任主角，化身騎著重型機車、全身燃燒地獄烈焰的經典反英雄，電影預計於2028年登上大銀幕。漫威影業總裁凱文費吉在SDCC的Hall H舞台上宣布推出全新《惡靈戰警》（Ghost Rider）電影，邀請萊恩葛斯林（Ryan Gosling）驚喜登場，引發全場歡呼。萊恩葛斯林表示，惡靈戰警是自己一直很想挑戰的角色，並透露心中有一位理想的導演。新版《惡靈戰警》將由《死侍與金鋼狼》導演薛恩李維（Shawn Levy）執導，兩人目前也正合作拍攝《星際大戰：星際戰機》（Star Wars: Starfighter）。薛恩李維透露，他與萊恩葛斯林在片場休息期間，也經常討論對惡靈戰警的想法。惡靈戰警是漫威旗下最具代表性的超自然反英雄之一，角色常以身穿皮衣、頂著燃燒骷髏頭，騎乘烈焰重型機車的造型登場，並能操控地獄之火，以及使用讓罪人承受自身罪孽痛苦的「懺悔之眼」。真人電影方面，尼可拉斯凱吉曾於2007年《惡靈戰警》及2011年續集《惡靈戰警：復仇時刻》中飾演強尼布雷茲；影集《神盾局特工》則曾由蓋布瑞盧納飾演另一代惡靈戰警羅比雷耶斯。目前漫威僅確認新版《惡靈戰警》將於2028年上映，尚未公布確切上映日期、劇情設定及其他演員陣容，也未說明萊恩葛斯林飾演的版本是否為漫畫中的強尼布雷茲，但隨著這名超自然英雄正式加入漫威電影宇宙，也讓不少粉絲期待，未來是否有機會與刀鋒戰士、月光騎士等角色產生連結。