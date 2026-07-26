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港機場大規模停飛 國際航班同遭殃
《衛報》報導指出，香港機場管理局證實26日已有約350個航班被迫取消。查證發現，香港旗艦航空公司國泰航空已宣布，取消26日凌晨1時15分至下午6時所有進出香港國際機場的航班，部分其他航班則可能延誤，受影響旅客將被安排轉搭其他航班。這波航空癱瘓效應更外溢至國際航線，新加坡航空與旗下廉航酌星，也分別取消了新加坡至深圳、深圳至新加坡、香港至新加坡的多個國際航班。
風速強勁 九龍鷹架吹塌9人受傷
香港天文台測得紅霞颱風中心附近最大風速達每小時110公里，強風暴雨侵襲全港期間，九龍1處高樓大廈的大型外牆竹棚架遭風吹塌，全港至少有9名市民因風災受傷送醫，陸路與航空交通均遭受嚴重衝擊。值得一提的是，香港天文台在颱風登陸前，曾測得紅霞中心附近最大持續風速達每小時140公里，中國氣象單位更預測登陸時風速上看每小時151至173公里，顯示這是一場威力相當驚人的強颱。
廣東緊急撤離 紅色預警為最高等級
中國中央氣象台通報，紅霞颱風於26日凌晨3時50分左右在廣東省惠州市惠東縣沿海登陸，為今年以來登陸中國強度最強的颱風。為防範豪雨洪災，廣東省已緊急轉移安置大量群眾，省內多條鐵路列車全線停駛，沿海地區多處樹木遭強風連根拔起。查證確認，中國氣象單位已針對這波風災發布紅色颱風預警，是當地四級預警系統中的最高等級，顯示官方對這波災情的高度戒備。
值得補充的是，紅霞是今年太平洋地區第12個颱風，也是本月第3個侵襲中國的颱風，顯示今年颱風季相當活躍。氣象單位預測紅霞深入內陸後強度將逐漸減弱，但廣東南部與福建東南部仍有強降雨，後續是否會引發進一步的洪澇災情，仍有待持續觀察。