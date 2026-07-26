我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一群義大利學生在泰國曼谷捷運車廂內大聲喧譁，被泰國民眾勸阻後，竟反唇相譏並做出不雅手勢，甚至跩嗆「我是來你們國家花錢的」。影片在社群網路曝光後，隨即引發鋪天蓋地的撻伐。（圖／翻攝自曼谷郵報）

一群義大利學生近日在泰國曼谷捷運囂張喧嘩，意外引爆兩國緊張關係，這群義大利學生在車廂內吵鬧後被泰國民眾勸阻，竟當場回嗆並做出不雅手勢，擺出高姿態嗆聲「抱歉帶錢來你們國家」，在社群平台引爆泰國人不滿，不僅迫使義大利駐泰國大使館道歉，學生也露臉鞠躬致歉，但他們面臨的下場還不僅如此，將吃下泰國警方為他們開出的罰單，真的成功把錢帶給泰國。根據泰國媒體Thaiger、Khaosod報導，這起事件發生在24日。一名大聲說話且不斷咆哮的義大利學生在曼谷BTS車廂內，一名泰國女子受不了大聲喧嘩，當場用英文對這些義大利學生勸導，但這群學生氣焰囂張，持續大聲並嘲諷這名女子，「很抱歉把錢帶到你們國家」、「我是來你們國家花錢的」，甚至噴出髒話比中指譏諷，挑釁女子叫警察來他們也不怕。這段畫面在社群平台上掀起數千萬觀看，進而引爆義大利和泰國的緊張關係，泰國網友紛紛在社群平台和義大利駐泰國大使館的官方臉書頁面痛批義大利學生素質極差，就連義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的帳號也被出征。眼見事態延燒，義大利駐泰國大使館發布英、泰、義三語言致歉聲明，義大利駐曼谷大使館對社群媒體上流傳的這段影片內容深表遺憾，並強烈譴責參與學校教育旅行的一群義大利未成年遊客之不當行為。大使館向泰國人民及所有受此事件影響的人致以誠摯的歉意，並強調義大利人深切理解並珍視泰國社會對尊重他人、禮貌及和諧共處等價值觀的重視，這些價值觀同樣也是義大利共和國所珍視和維護的。這群未成年遊客的不當行為絲毫不代表義大利人民，也未能反映出相互尊重、友誼與禮貌的價值觀。部分涉事學生也在義大利使館的影片中向外界鞠躬道歉，負責該團的旅行社TravellingFox也發表聲明致歉，稱學生團成員均為未成年人，此次前來泰國是為了體驗國際環境並培養尊重和開放態度的遊學之旅。在捷運上糾正這些義大利學生的泰國女子蘇卡絲（Sugus）昨（25）日深夜前往曼谷警局報案，控告5名學生及1名隨團老師涉嫌違法。警方隨後安排涉事的義大利學生團及其隨行督導至警局會面，學生團當面致歉並表達和解意願，坦承當時有不當行為。警方已依法進行裁罰，蘇卡絲則選擇原諒這些學生。義大利學生與隨團督導老師表達歉意並反省，雙方達成和解不再追究刑事責任，並同意刪除手機照片、影片及此事件相關內容。蘇卡絲則希望對方真心反省，並呼籲外國旅客應尊重在地文化與禮儀。不過，這些義大利學生儘管不用背負刑事責任，仍得繳交罰款，泰國警方初步以「當面侮辱罪」對 5 名涉案人員進行裁罰，每人處以 1,000 泰銖(約新台幣960元)的罰鍰；至於影片中被拍到比中指的涉案人，則加以「在公眾場所公然做出有違風化行為罪」，合併兩項罪名後處以 2,000 泰銖(約新台幣1920元)罰鍰。警方依法完成相應程序後，雙方正式簽署和解協議，結束該起糾紛。