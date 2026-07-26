我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》將於本月31日在台灣上映。（圖／Medialink Hong Kong YT）

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》將於本月31日在台灣上映，不過電影分級結果卻意外掀起討論，因為吉伊卡哇平時用可愛的形象深受粉絲喜愛，但電影在台灣卻列為「保護級」，讓不少觀眾好奇：「這麼可愛的角色，為什麼小孩不能看？」為此有許多看過原作的粉絲解謎，直言：「看完真的會有陰影。」《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》劇情講述吉伊卡哇、小八貓與兔兔前往神秘的人魚島，原本期待展開一場夏日冒險，沒想到卻捲入島上居民與傳說人魚之間的謎團，隨著故事推進，雙方因誤會與衝突互相指控，甚至牽扯到夥伴遭遇危機，為了守護同伴而展開反擊之旅。根據文化部電影分級資訊，《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》因內容涉及打鬥、報復行為等情節畫面，因此被評定為「保護級」，代表6歲以上未滿12歲兒童需由家長、師長或成年親友陪同觀賞。事實上《吉伊卡哇》系列一直以「可愛與殘酷並存」聞名，表面看似輕鬆，背後卻經常探討友情、生存與人性等議題。消息曝光後，也引發大量網友討論，不少看過搶先場、原作的粉絲直呼「保護級真的合理」、「列輔導級也不意外」、「外表是吉伊卡哇，內心卻像黑暗童話」、「吉伊卡哇本來就不是製作給小朋友看的。」事實上，本次在大銀幕上映的「人魚島篇」當初在漫畫連載時，就曾被跟劇情相當黑暗的作品《來自深淵》相比，甚至是該作品作者也親自認證的黑暗程度，因此許多粉絲認為電影在台灣被列為保護級是合情合理。