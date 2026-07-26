我是廣告 請繼續往下閱讀

張啓楷：大罷免最大的影響是讓藍白更緊密結合

柯文哲稱嘉義是藍白合示範區 張啓楷：宜蘭陳琬惠也已加入吳宗憲

大罷免今（26）日適逢1週年，國民黨立委徐巧芯舉辦「大罷免大失敗感謝祭」，邀來藍委李彥秀、賴士葆，以及民眾黨籍的嘉義市長參選人張啓楷，她更親自主持。而張啓楷在致詞提到，去年大罷免促使藍白更加緊密結合，並引述柯文哲日前在嘉義輔選時表態支持藍白合作，稱嘉義就是「藍白合示範區」；原獲民眾黨提名參選宜蘭市長的陳琬惠，如今已加入國民黨籍參選人吳宗憲的團隊。公民團體去年發起全面罷免藍委，耗時數月宣傳，結果一個都沒罷掉，以「32：0」的結果收場。張啓楷今出席「大罷免大失敗感謝祭」時則提到，回顧這1年心裡相當多感觸，民進黨的惡質，除了全面罷免藍委，還對藍營黨部發起大搜索。張啓楷說，有記者問他，國民黨主席鄭麗文提到2026到2028，藍白一定會合作，前民眾黨主席柯文哲會不會贊成藍白合？張啓楷回答，2026到2028，藍白一定會緊密結合，最重要的原因就是去年的這場大罷免。大罷免對台灣的影響有多大？民進黨最後只有前黨團總召柯建銘下台，事實上，大罷免對台灣政治版圖最重大的影響，就是讓藍跟白緊密結合在一起。他並回憶到，去年到各地去助講時，也看到地方小草，經歷大罷免大失敗後，藍白已經緊密結合了，之後還會一起贏得2026和2028。張啓楷說，柯文哲前陣子到嘉義去輔選，也被問到藍白合，柯文哲當場回答當然！嘉義是藍白合示範區。藍營議員等12人還組團到嘉義助選，藍委洪孟楷也說會到。另外，張啓楷說，原本被民眾黨提名參選宜蘭市長的陳琬惠，現在也已經加入了國民黨籍參選人吳宗憲的團隊；黃國昌的競總也已轉型成為李四川後援會。張啓楷更喊出，謝謝大家1年前一起陪伴度過大罷免的難關，接下來最重要的是2026要打勝仗，藍的當白的、白的當藍的，往2028邁進，一定要變天！