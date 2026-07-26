我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高健泉小時候（圖／截自微博）

▲高健泉認親（圖／截自微博）

安徽一名女嬰剛出生被接生婆抱走，1歲時被領養到瑞典，23年後回國找到親生父母。她在認親前一夜未眠，反覆練習一句中文「我愛你媽媽」，這段跨越兩萬里、時隔23年的骨肉重逢，也讓不少網友為之動容。大象新聞報導，女嬰名叫高健泉，2003年4月2日出生於安徽懷遠，接生婆當時說：「你們家境也不好，根本照顧不了這個孩子」。沒想到，2003年4月6日，出生僅四天的這個女嬰竟然被遺棄在江蘇高郵體育館外，由警方送入兒童福利院，取名高健泉。一年後，這個尚在襁褓中的孩子，被一對瑞典夫婦領養，遠渡重洋，在異國他鄉長大，養名叫「Lisa」。她的身世，只有福利院一紙冰冷的紀錄：2003年4月2日出生，患有腹股溝疝，遺棄地點明確，親人信息全無。查證發現，親生父母當年其實留下了一張寫著「扶養不起」的字條，顯示這是一場在貧困與舊觀念交織下被迫做出的骨肉分離。據報導，2026年3月11日，高健泉通過海外尋親夥伴雷小卓聯繫上「寶貝回家」志願者，正式登記尋根，瑞典志願者蔡姐為她寄來採血卡。一周後，尋家工作組志願者哪吒接手任務，核實信息、發布尋親帖。3月26日，高健泉藉回國旅遊之機，在北京完成採血。經志願者多方排查與實地走訪，2026年5月26日，與安徽省懷遠縣常墳鎮一戶水姓家庭DNA比對成功，跨越2萬里、時隔23年的骨肉分離，終於迎來團圓。高健泉表示，她覺得在這一生當中必須要嘗試尋找親生父母，她要知道自己從哪來，自己的根在哪，即使沒有找到，也不會有遺憾，令她沒有想到的是，這麼快找到了親生父母。面對部分網友的質疑，她坦言：「家始終是家，我覺得不放棄是件好事」，她強調尋根不是為了追究責任，只是想填補身世空白，看看「生命開始的地方」是什麼樣子，沒有控訴、也沒有怨恨。7月25日，高健泉終於見到親生父母。媽媽一見到女兒就痛哭不已喊著：「寶貝」，高健泉也用剛學的中文喊出那句：「媽媽，我愛你！」認親現場最動人的一幕，是親生父母不只喊著寶貝痛哭，更含淚不斷向高健泉道歉，這份遲來23年的歉意，源自當年因家境貧寒被迫遺棄骨肉的深深愧疚。在認親現場，親生父母準備了瑞典語、中文雙語橫幅迎接女兒歸來，「世間最美的路，是歸家之路」短短一句話，藏滿綿長思念。在親生父母的家中，他們給高健泉和她的養父母準備了許多禮物，並給高健泉親手戴上了精心挑選的玉項鍊、穿上了紅旗袍。重逢時刻，女孩的兩位父親走在身後，兩位母親伴於身側，場面溫暖動人。值得一提的是，瑞典養父母多年來從未隱瞞高健泉的身世，反而全程陪同並鼓勵她勇敢尋根：「女兒開心，我們就開心。」認親結束後，高健泉將返回瑞典，繼續攻讀碩士學位，這場跨國尋親之旅，也在兩個家庭的相互理解與溫情中畫下圓滿句點。