近期新冠肺炎疫情升溫，民眾接種疫苗的意願也明顯提高，但也出現部分診所疫苗不足。疾管署今（26）日說明，目前新冠疫苗充足，每週依各地方政府衛生局提報轄區接種需求進行疫苗撥配，如台北市衛生局23日提報需求量為1900劑，後續上調追加，透過縣市疫苗調度，將於7月27、28日配送共6,000劑新冠疫苗予台北市撥配轄區合約醫療院所使用。
7月中旬，新冠肺炎單週就新增5例死亡、25例的重症個案，就診人次也有明顯增加，疾管署預估8月中下旬才會達到高峰。
疾管署說明，新冠疫苗須依冷鏈管理規範保存，疫苗平時於-50°C至-15°C冷凍保存，配送前須先由冷凍環境移至2°C至8°C冷藏條件保存，並依冷鏈管理規範完成後續配送作業。因應新冠疫苗配送前須先進行解凍，疾管署定期每週請各縣市衛生局評估轄內新冠疫苗需求量，依需求由疫苗冷鏈物流端依排程進行配送，疫苗自解凍、理貨、配送等作業時間需3天。
疾管署已於7月15日函請衛生局妥為整備盤點轄內醫療資源，並撥配足量疫苗予各合約醫療院所，同時再以電郵提醒請各縣市衛生局均應寬估疫苗需求量，以應民眾接種需求。
台北市追加疫苗數量 疾管署跨縣市調度
台北市衛生局於7月23日提報安排於7月27日配送之需求量計1,900劑，因民眾需求激增，於7月24日臨時上調增加4,100劑，疾管署接獲地方需求後，除立即透過台北區管制中心洽請各區管制中心協助盤點各縣市疫苗庫存，並積極協調縣市間疫苗調度，順利調撥300劑疫苗支援台北市。
台北市政府已於7月24日派員前往調出縣市領取，並積極協調完成額外疫苗解凍等準備工作，將分別於7月27、28日配送共6,000劑新冠疫苗予台北市撥配轄區合約醫療院所使用。
疾管署強調，接種疫苗為預防新冠病毒感染及降低併發重症風險最有效之方法，中央持續與地方齊心協力，以積極因應新冠疫情升溫，守護民眾健康。呼籲尚未完成接種新冠疫苗民眾儘速接種，有關合約醫療院所等相關接種資訊可至疾管署全球資訊網預防接種專區項下「流感新冠肺鏈疫苗及流感藥劑地圖」或至各地方衛生局網站查詢，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。
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疾管署說明，新冠疫苗須依冷鏈管理規範保存，疫苗平時於-50°C至-15°C冷凍保存，配送前須先由冷凍環境移至2°C至8°C冷藏條件保存，並依冷鏈管理規範完成後續配送作業。因應新冠疫苗配送前須先進行解凍，疾管署定期每週請各縣市衛生局評估轄內新冠疫苗需求量，依需求由疫苗冷鏈物流端依排程進行配送，疫苗自解凍、理貨、配送等作業時間需3天。
疾管署已於7月15日函請衛生局妥為整備盤點轄內醫療資源，並撥配足量疫苗予各合約醫療院所，同時再以電郵提醒請各縣市衛生局均應寬估疫苗需求量，以應民眾接種需求。
台北市追加疫苗數量 疾管署跨縣市調度
台北市衛生局於7月23日提報安排於7月27日配送之需求量計1,900劑，因民眾需求激增，於7月24日臨時上調增加4,100劑，疾管署接獲地方需求後，除立即透過台北區管制中心洽請各區管制中心協助盤點各縣市疫苗庫存，並積極協調縣市間疫苗調度，順利調撥300劑疫苗支援台北市。
台北市政府已於7月24日派員前往調出縣市領取，並積極協調完成額外疫苗解凍等準備工作，將分別於7月27、28日配送共6,000劑新冠疫苗予台北市撥配轄區合約醫療院所使用。
疾管署強調，接種疫苗為預防新冠病毒感染及降低併發重症風險最有效之方法，中央持續與地方齊心協力，以積極因應新冠疫情升溫，守護民眾健康。呼籲尚未完成接種新冠疫苗民眾儘速接種，有關合約醫療院所等相關接種資訊可至疾管署全球資訊網預防接種專區項下「流感新冠肺鏈疫苗及流感藥劑地圖」或至各地方衛生局網站查詢，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。