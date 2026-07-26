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今（26）日為罷免滿週年，藍委舉辦大罷免大失敗感謝祭活動，藍委牛煦庭表示，表示認為自己一直都相信人跟人之間相處是互相的，後來慢慢想開了，既然沒有辦法互相理解，那就互相傷害。當初在寫反罷政見，然後就越寫越不爽，「媽的這群垃圾在那邊造謠，為了這群垃圾竟然要很晚睡，在寫那個反罷宣言」，隨即又表示「對不起，我覺得這些人真的就是垃圾」。牛煦庭說，對於李彥秀被罷透露會祈禱、然後哭了，其實一個民意代表從基層這樣子一路上來，服務鄉親這麼多年，從議員開始，然後做到立法委員，每天人親土親服務，十幾年、二十幾年這樣子的資歷，然後遇到一群王八蛋說要搞罷免，「要是我那麼資深，我可能也會想哭」。牛煦庭表示，但是自己不是這樣的人，被罷免時心態反而比較平靜，就覺得想當正常人到最後一刻。跟罷團的話也許必須互相傷害，認為自己一直都相信人跟人之間相處是互相的，後來慢慢想開了，既然沒有辦法互相理解，那就互相傷害。牛煦庭說，自己印象最深刻的就是臉書個人帳號文章被外流，當初在寫反罷政見，然後就越寫越不爽，看到罷團每一條指控我的東西，就駁斥他，就很認真地在做這件事情，後來就越寫越不爽，「媽的這群垃圾在那邊造謠，為了這群垃圾竟然要很晚睡，在寫那個反罷宣言」。牛煦庭強調，表示自己完全沒有做錯，「對不起，我覺得這些人真的就是垃圾」。既然沒有辦法互相同理，那就互相傷害。