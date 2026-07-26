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2026彰化最強景點確定了！鹿港暑假活動超多元

2026彰化景點觀光人次排行（統計期間1~5月）

▲鹿港老街的古色古香保持極佳，許多到訪旅客皆給予好評。（圖／翻攝彰化旅遊資訊網）

全台首度合作《功夫熊貓》！鹿港小鎮光影藝術節點燈至8月底

▲鹿港小鎮更搖身一變成為充滿童趣的奇幻世界，「2026 鹿港小鎮光影藝術節」自即日起隆重登場並將一路展延至 8 月 23 日，現場《功夫熊貓》主燈超可愛。（圖／彰化縣政府）

鹿港水樂園倒數最後一周！獨木舟、水上自行車體驗通通有

▲鹿港慶安水樂園將一直到 8 月 2 日止，現場有SUP 立式划槳、獨木舟能體驗。（圖／彰化縣政府）

2026 年彰化最強景點霸主提前宣告確定！交通部觀光署日前公布 2026 年 1 月至 5 月的最新遊客統計數據，彰化最強景點冠軍毫無懸念由經典不敗的「鹿港老街」強勢奪下。短短 5 個月內，鹿港老街狂吸高達 1113 萬人次的驚人觀光人潮，一舉拉開與其他景點的差距，提前鎖定年度冠軍寶座。配合暑假旅遊旺季到來，鹿港小鎮更串聯了「光影藝術節」與「慶安水樂園」等一系列精彩活動，打造從早玩到晚的夏日旅遊首選。根據觀光署公布的最新景點觀光人潮統計數據，2026年1至5月份統計出爐，彰化最強景點毫無懸念由「鹿港老街」奪下。該景點在5個月間吸引1113萬遊客人次到訪，大幅甩開後方競爭者，完整彰化景點排名如下：除了古蹟巡禮與在地美食，目前的鹿港小鎮更搖身一變成為充滿童趣的奇幻世界，「2026 鹿港小鎮光影藝術節」自即日起隆重登場並將一路展延至 8 月 23 日，每晚 18 點 30 分至 22 點準時點亮夜空。今年的光影藝術節更創下全台首次紀錄，跨界與美國夢工場超人氣動畫《功夫熊貓》深度合作，將熱血的功夫魂融入老街巷弄，打造極具視覺震撼的繽紛光影盛宴。為了鼓勵遊客深度探索小鎮風貌，彰化縣政府特別推出了「功夫熊貓集章任務－守護鹿港小鎮」活動。民眾只要加入「愛玩彰化」官方 LINE 帳號，前往「舊鹿港溪」、「桂花巷藝術村」以及「鹿港公會堂」等三處指定景點掃描專屬 QR Code，完成任意兩處的集章任務，就有機會幸運抽中最新款 iPhone 17 等多項豪華好禮。想要尋求夏日涼爽的遊客也能到鹿港！「2026 彰濱～海FUN一夏 慶安水樂園」活動自 7 月 4 日起至 8 月 2 日止，於每週六、日在彰化縣自然生態教育中心戶外廣場及慶安水道盛大舉行。活動現場精心規劃了多樣化且刺激的親水設施，包含熱門的 SUP 立式划槳、獨木舟、水上自行車、腳踏船，以及極具特色的龍舟版 SUP 體驗。此外，現場還設置了氣墊水池樂園、親子闖關遊戲以及風格海洋市集，邀請全國民眾把握活動最後倒數時間，走進彰濱這片藍色秘境，享受無拘無束的夏日戲水樂趣。