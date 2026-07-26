暑假熱愛旅遊的旅客注意了！交通部觀光署最新公告，8家廢止或撤銷旅行業執照黑名單曝光，包括慶祥旅行社、草屯旅行社、跳跳島在地日常旅行社、彩虹國際旅行社等；23年歷史的老牌「環宇國際旅行社」因財務業務狀況異常，已於7月17日勒令停業3個月；本文整理保證金遭法院扣押、主管機關核准解散之旅行業名單一次看，提醒消費者留意哪一家旅行社比較好時，可供確認以免影響權益。
2026觀光署8家旅行社廢照黑名單！23年老牌勒令停業
交通部觀光署表示，擁有23年歷史的老牌「環宇國際旅行社」，因財務業務狀況異常，財務顯有困難，已無法履行契約責任，依發展觀光條例第54 條第2項及行政罰法第18條之規定，已於7月17日勒令該公司停止經營旅行業業務3個月。同時，丹趣淘國際旅行社也名列仍勒令停業中之旅行社名單。
旅行業勒令停業名單（仍勒令停業中之旅行社）
1、丹趣淘國際旅行社（115/07/17）
2、環宇國際旅行社（115/07/17）
115年經交通部觀光署廢止或撤銷旅行業執照名單
1、慶祥旅行社（115/01/15）
2、草屯旅行社（115/02/02）
3、跳跳島在地日常旅行社（115/02/26）
4、彩虹國際旅行社（115/03/02）
5、休遊旅行社（115/03/25）
6、駿宇旅行社（115/05/05）
7、聖運國際旅行社（115/05/08）
8、威順旅行社（115/06/05）
115年旅行業保證金經扣押或執行之旅行社名單
1、和諧旅行社
2、路元旅行社
3、華達旅行社
4、洋碁國際旅行社
5、豐睿旅行社
115年經核准及主管機關副知解散（註銷稅籍）旅行業名單
1、樂皮旅行社
2、永豐旅旅行社
3、果實旅行社
4、耀陽旅行社
6、移動國際旅行社
7、翔禾旅行社
8、東福旅行社
9、康泰旅運社
10、正一旅行社
11、德豐旅行社
12、三富旅行社
自行申報及主管機關副知停業、展延停業名單（仍停業中之旅行社）
1、啟程旅行社
2、米飯旅行社
3、安美旅行社
4、享玩旅行社
5、大來國際旅行社
6、和成旅行社
7、百世旅行社
8、跨海旅行社
9、星辰旅行社
10、日暉國際綜合旅行社
11、迦勒興旅行社
12、天齊旅行社
13、金元玉旅行社
14、亞洲旅行社
15、米淇國際旅行社
16、菲美運通旅行社
17、鉅承旅行社
18、華夏國際旅行社
19、本質生活旅行社
20、歐樂旅行社
21、滙豐旅行社
22、經典旅行社
23、華夏大地旅行社
24、福安旅行社
25、亞新國際旅行社
26、小馬國際旅行社
27、臺灣國際旅行社
28、新力旅行社
29、享台灣旅行社
30、禾群旅行社
31、金航國際旅行社
32、世方旅行社
33、優質旅行社
34、金昌旅行社
35、興隆旅行社
36、駘翔旅行社
37、再興國際旅行社
38、金興旅行社
39、瑞麒旅行社
40、百科旅行社
41、大宏旅行社
42、昇漢旅行社
43、台灣便利旅行社
44、台塑旅行社
45、中證旅行社
46、天王遊旅行社
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交通部觀光署表示，擁有23年歷史的老牌「環宇國際旅行社」，因財務業務狀況異常，財務顯有困難，已無法履行契約責任，依發展觀光條例第54 條第2項及行政罰法第18條之規定，已於7月17日勒令該公司停止經營旅行業業務3個月。同時，丹趣淘國際旅行社也名列仍勒令停業中之旅行社名單。
旅行業勒令停業名單（仍勒令停業中之旅行社）
1、丹趣淘國際旅行社（115/07/17）
2、環宇國際旅行社（115/07/17）
115年經交通部觀光署廢止或撤銷旅行業執照名單
1、慶祥旅行社（115/01/15）
2、草屯旅行社（115/02/02）
3、跳跳島在地日常旅行社（115/02/26）
4、彩虹國際旅行社（115/03/02）
5、休遊旅行社（115/03/25）
6、駿宇旅行社（115/05/05）
7、聖運國際旅行社（115/05/08）
8、威順旅行社（115/06/05）
115年旅行業保證金經扣押或執行之旅行社名單
1、和諧旅行社
2、路元旅行社
3、華達旅行社
4、洋碁國際旅行社
5、豐睿旅行社
115年經核准及主管機關副知解散（註銷稅籍）旅行業名單
1、樂皮旅行社
2、永豐旅旅行社
3、果實旅行社
4、耀陽旅行社
5、非凡之旅旅行社
7、翔禾旅行社
8、東福旅行社
9、康泰旅運社
10、正一旅行社
11、德豐旅行社
12、三富旅行社
自行申報及主管機關副知停業、展延停業名單（仍停業中之旅行社）
1、啟程旅行社
2、米飯旅行社
3、安美旅行社
4、享玩旅行社
5、大來國際旅行社
6、和成旅行社
7、百世旅行社
8、跨海旅行社
9、星辰旅行社
10、日暉國際綜合旅行社
11、迦勒興旅行社
12、天齊旅行社
13、金元玉旅行社
14、亞洲旅行社
15、米淇國際旅行社
16、菲美運通旅行社
17、鉅承旅行社
18、華夏國際旅行社
19、本質生活旅行社
20、歐樂旅行社
21、滙豐旅行社
22、經典旅行社
23、華夏大地旅行社
24、福安旅行社
25、亞新國際旅行社
26、小馬國際旅行社
27、臺灣國際旅行社
28、新力旅行社
29、享台灣旅行社
30、禾群旅行社
31、金航國際旅行社
32、世方旅行社
33、優質旅行社
34、金昌旅行社
35、興隆旅行社
36、駘翔旅行社
37、再興國際旅行社
38、金興旅行社
39、瑞麒旅行社
40、百科旅行社
41、大宏旅行社
42、昇漢旅行社
43、台灣便利旅行社
44、台塑旅行社
45、中證旅行社
46、天王遊旅行社