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▲義美小泡芙在日本好市多上架，讓日本民眾又驚又喜。（圖／翻攝自@SUPERGIRL198226／Ｘ）

許多台灣零食和水果近年來開始外銷至日本，一名日本民眾近日發現，在日本好市多內竟然開始販售來自台灣的「義美小泡芙」，讓她又驚又喜。這名日本網友「ひだまり」在社群平台X上發文提到，「咦！？義美小泡芙在日本的 Costco 上架了」，可看到賣場內一整排草莓口味的義美小泡芙堆積如山，她也向許多日本人推薦，如果是喜歡「波波龍（ポポロン）」的人，這款真的很好吃。細看日本好市多的日本小泡芙售價為2578日圓，美食作家林承彥指出，換算台幣要超過5百塊，同樣的商品，在台灣好市多約329元，價格高出不少。不僅如此，這名日本網友除了泡芙之外，還加碼許願台灣另一款「國民零食」也能進口日本，「要是能再來北海鱈魚香絲就好了那個我可以吃一整天，雖然可能會搞壞下顎」。事實上，日本其實也有與義美小泡芙相似的產品，日本大廠明治在1976年發售的波波龍（ポポロン）就是代表作之一，波波龍的口味有巧克力奶油、草莓奶油以及葡萄奶油三種，在發售時定價為日幣200元。不過，這款商品在2015年已宣布停止販售，因此有部分日本民眾來台若要攜帶伴手禮，也會選擇帶著義美小泡芙回國。