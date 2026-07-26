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今（26）日為罷免滿週年，藍委舉辦大罷免大失敗感謝祭活動，台北市議會議長戴錫欽致詞時痛批民進黨台北市參選人沈伯洋是大罷免首惡，結果民進黨找他選台北，惡搞這一齣以為去美國走一趟回來，看一些不是很重要的人，就可以選市長了？懂音樂、動漫、戰鬥陀螺就可以當市長？那自己兒子應該比他厲害，「砲轟這是對台北市民的侮辱！」戴錫欽說，惡罷32比0過去了，照理說，再怎麼遲鈍也應該知道這代表台灣主流民意是什麼，但過去這一年，並沒有看到民進黨有任何的檢討跟改變。戴錫欽表示，包括昨天超過20萬人上凱道，就為了食安、為了不吃到毒油，這麼簡單的一個訴求，有看到民進黨改變嗎？看到民進黨檢討了嗎？要譴責民進黨、賴清德、柯建銘跟沈伯洋罷免首惡，撕裂台灣、造成內鬨與內耗。戴錫欽提到，某種程度如果不是他們這麼惡搞，也不會讓台灣民眾更加認清民進黨的真面目，但是民進黨卻找大罷免首惡分子沈伯洋，來選台北市長，是忘了32比0的教訓嗎？戴錫欽說，沈伯洋惡搞這一齣，以為去美國走一趟回來，看一些不是很重要的人，就可以選市長了，他懂音樂、懂動漫、戰鬥陀螺就可以選市長？那自己兒子應該比他厲害。戴錫欽砲轟，民進黨竟然敢提沈伯洋來選台北市長，坦白講，這是對台北市民的侮辱，民進黨認為台北市民都健忘嗎？都沒有智慧嗎？以前常笑說選個西瓜在台南代表民進黨都會當選，自己不想口出惡言，但相信台北市民的素質是高的，絕對會用雪亮的眼睛分辨。