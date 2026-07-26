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在2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）衛冕失利的日本武士隊，昨（25）日正式宣布新任監督人選，由前美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）名將井口資仁接任。據日媒報導，井口接任監督的首日非常忙碌，早上8點先擔任洛杉磯道奇隊賽事球評，下午5點出席監督記者會，晚上10點30分又以解說嘉賓參加NKH大聯盟節目。井口在解目上再度吐露抱負，「2028年奧運作為監督，我會以奪得金牌為目標全力以赴。」日本武士隊昨日宣布，新任監督由現年51歲井口資仁接任，成為了日本隊史上首位擁有大聯盟經歷的監督。井口球員時期，留下美、日通算2254支安打、295支全壘打的成績，擔任千葉羅德海洋隊監督時，培養出「令和怪物」佐佐木朗希。日媒《Sponichi》表示，井口在活用數據、調兵遣將上獲得極高評價，加上擔任大聯盟節目解說，對世界棒球與各國球員的特性瞭若指掌。據多家日媒報導，井口接任日本隊監督的第1天非常忙碌，上午8點，井口先是作為球評出席了NHK轉播的道奇隊對戰大都會隊賽事。井口發揮自身大聯盟經驗，不僅讚揚了他在執教羅德隊時期指導過的道奇隊投手佐佐木朗希拿下第4勝，同時也對大谷翔平的打擊進行了專業分析。緊接著，下午5點井口出席日本隊監督就任記者會，在長達40多分鐘的記者會中充分暢談了他的抱負與目標。井口在記者會上喊話，目標要在2028年洛杉磯奧運奪金，「我過去作為球員，曾在日本與美國打球，遇到了許多傑出的教練與隊友。作為監督，我也深刻體會到團隊上下一心的重要性。在短期決戰中，單靠個人能力是無法拿到世界第一的。唯有彼此信任、明確理解各自的角色，並且每個人都為了團隊而戰的集體，才是真正強大的球隊。」井口直言，日本隊匯集了球界最優秀的選手們，「我希望將他們的才能發揮到極致，向世界展現屬於日本的細膩、韌性以及勇於挑戰的態度。贏球固然是基本，但創造出一支能讓全日本的小朋友們憧憬著『好想成為日本武士隊那樣的選手』的球隊，更是我的使命。希望能透過棒球，將夢想、希望以及勇於挑戰的精神傳遞給大家。」記者會後，井口還在晚間10點30分，現場直播連線參加NHK的節目《World Sports×MLB》，大談就任抱負。節目中，井口一如往常對道奇隊佐佐木朗希、大谷翔平以及藍鳥隊岡本和真等人的表現進行了專業解說。節目尾聲播放了就任記者會的畫面，現場也向他送上就任祝福。井口再度吐露抱負，「過去透過MLB的解說工作，親眼見證了世界上最高水準的棒球，這將成為我極大的助力。2028年作為監督，我會以奪得金牌為目標全力以赴。」他同時表示，「未來也會繼續在該節目中進行解說，希望能藉此不斷提升自己的專業能力。」關於井口接任日本隊監督一事，日職事務局長中村勝彥解釋，「我們綜合考量了他在國際大賽與海外的豐富經驗，將團隊凝聚在一起的領導力與號召力，在國內外享有的高度信任與知名度，對球迷及媒體的發聲與傳播力，以及對包含業餘棒球在內的日本棒球界的深刻理解與尊重等關鍵因素。」此外，關於井口的任期，中村表示，「我們希望他能執教至2028年洛杉磯奧運結束。雖然第7屆WBC經典賽的舉辦年份尚未敲定，但日本隊強化委員會在討論中，一致希望能請他一併帶隊征戰經典賽，這個想法我們也已經傳達給井口監督了。」至於井口的帶隊首戰，將是今年11月的亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽）。