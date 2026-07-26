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▲中山國中校長王蒲寧、家長會長張兆富、主任教練林永森、總教練藍文權及教練高群峰，率領全體代表隊選手齊聚大甲鎮瀾宮。（圖／中華棒協提供）

▲這支以中山國中為主體的臺中市代表隊，近年展現極為紮實的棒球底蘊。（圖／中華棒協提供）

由臺中市中山國中為主體、結合向上國中及光復國中小等優秀選手組成的臺中市青少棒聯隊，今年在國內外賽場大放異彩！繼5月勇奪「115年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽」全國冠軍後，6月底更遠赴印尼雅加達，代表臺灣以全勝戰績榮獲「2026美國小馬聯盟（PONY）小馬級亞太區青少棒錦標賽」冠軍。代表隊即將於8月4日上午搭機遠征美國匹茲堡參加世界盃總決賽，力拚世界二連霸。在啟程出國前夕，全隊特於今（25）日上午前往大甲鎮瀾宮參香祈福，祈求大甲媽祖庇佑遠征順利、旗開得勝，力爭世界冠軍榮耀。我國去年在「2025 PONY 世界青少棒錦標賽」，由台中市中山、西苑、豐陽、向上國中組成的青少棒代表隊，對上美國地主隊賓州華盛頓代表隊，最終以6：4力克對手，奪得世界冠軍，也是台中市繼2005年後，睽違20年再次代表台灣奪得此賽事冠軍。日參香活動氣氛莊嚴且熱烈，由中山國中校長王蒲寧、家長會長張兆富、主任教練林永森、總教練藍文權及教練高群峰，率領全體代表隊選手齊聚大甲鎮瀾宮。鎮瀾宮方面則由副董事長鄭銘坤親自接待，給予這群即將出國爭光的臺中小將關懷與勉勵。為表達對大甲鎮瀾宮長期以來關懷基層體育、支持地方青年發展的深刻感激，代表隊特別準備了一顆象徵團隊凝聚力與最高敬意的「全隊簽名球」，由校長王蒲寧與總教練藍文權代表贈予鄭銘坤副董事長。鄭銘坤除了高度讚許球員們一路過關斬將、為臺灣及臺中爭光的優異表現外，也特別代表鎮瀾宮致贈加菜金，為即將遠赴美國重返世界盃舞台的選手們加油打氣、注入滿滿的能量與祝福。他更感性表示：「看到這群年輕孩子憑藉堅韌不拔的精神拿下全國與亞太區冠軍，讓人感到無比驕傲。大甲媽祖一直庇佑著在地學子，希望大家帶著這份祝福遠赴美國匹茲堡，安心發揮平時嚴謹訓練的成果，勝不驕、敗不餒，順利將世界冠軍抱回臺灣！」這支以中山國中為主體的臺中市代表隊，近年展現極為紮實的棒球底蘊。在5月全國賽事登頂後，隨後代表臺灣出戰PONY亞太區錦標賽，更是展現壓倒性的團隊默契，一路擊敗各國強敵，並在冠軍戰以2：0完封日本隊成功封王，再次取得前進美國世界盃的代表權。中山國中校長王蒲寧指出，感謝臺中市政府教育局、各級基層棒球委員會以及大甲鎮瀾宮等社會各界的大力支持與後勤支援，給予球隊最堅實的後盾。代表隊即將於8月4日上午正式出發赴美，總教練藍文權也強調，全隊教練團與選手目前士氣昂揚、狀態整備就緒，定會帶著鄉親與媽祖的祝福，在國際舞台上每球必爭、發揮永不放棄的運動員精神，全力爭取最高榮譽！