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▲ Top15總決賽大合照。（圖／仙人掌創業服務提供）

▲勝出隊伍-冠軍：優豈公司（中）、第二名：台灣龍盟複合材料（左）、第三名：璽樂科技（右）。（圖／仙人掌創業服務提供）

全球指標性創業競賽「2026 Taiwan Startup World Cup（TSWC）」高雄賽區已圓滿落幕。本屆賽事為 Startup World Cup 首度將正式賽區劃設於高雄，以「From Demo to Deal」為核心精神，主辦單位期待透過頂級國際賽事平台，協助台灣新創團隊擺脫單純的產品展示（Demo），加速邁向跨國企業鏈結、投資對接、商業合作及海外市場布局（Deal）的實質階段。活動吸引來自美國、日本、歐洲及東南亞等地的投資人、企業代表、國際評審及創業團隊齊聚。近年來，高雄全力推動半導體、AI、智慧製造及數位科技等前瞻產業發展。此次 Startup World Cup 由美國矽谷知名創投 Pegasus Tech Ventures 主辦、仙人掌創業服務承辦，並獲得高市府經發局補助辦理。活動期間，高市府青年局局長林楷軒特別代表市府出席國際交流晚宴與總決賽，與來自全球的評審、企業代表及創投人士深度交流。賽事首日登場的「Startup Connect 1-on-1 國際商務媒合會」，特別邀請21位國內外知名創投、企業領袖及產業專家，與入圍 Top 50 的精英團隊進行精準的一對一商務對接；當晚並舉辦國際交流晚宴，搭起跨國合作平台。主辦單位強調，Startup World Cup 不僅是一場短期的創業競賽，更是一個能持續輸出商業價值、促成投資與國際訂單的長期平台。第二天總決賽則由11位國際主審及30位專業陪審團進行嚴格評選，從 Top 15 決賽團隊中選出最終勝出者。同場舉行的 Panel Discussion 專家論壇，以「What Makes a Global Champion? Building Global Startups from Taiwan」為題，深入剖析台灣新創如何建構全球化品牌策略、開拓海外市場並大幅提升國際競爭力。本屆高雄賽區競爭激烈，最終由科技餐飲與智慧自動化領域的優豈股份有限公司（Yo-Kai Express）拔得頭籌、第二名為台灣龍盟複合材料股份有限公司（Taiwan Lung Meng Advanced Materials）、第三名為璽樂科技股份有限公司（iDaka）。奪得高雄賽區冠軍的優豈團隊，將代表高雄賽區前往美國矽谷參加 Startup World Cup 世界總決賽，與全球各賽區冠軍角逐高達 100 萬美元的創業總獎金。承辦單位仙人掌創業服務表示，引進 Startup World Cup 的最終目標，是為台灣建立一個持續串聯全球資源的平台。近年來已與美國矽谷、亞利桑那、日本及東南亞等國際創新聚落建立緊密合作夥伴關係，期望協助更多台灣優質新創直接面對全球大廠與投資人，讓世界持續看見高雄與台灣的創新能量。」繼高雄賽區圓滿完成後，Startup World Cup Taiwan 系列活動將於 8 月 26 日至 27 日接續舉辦台北賽區，並於 11 月正式前進美國矽谷迎戰世界總決賽。