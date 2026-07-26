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批執政黨為達目的扭曲法令 李四川：一定要讓國民黨重新執政

葉元之助理陪同掃街遭推擠 李四川：譴責暴力

國民黨新北市長參選人李四川今（26）日出席「大罷免大失敗感謝祭」時批評，執政政府為達目的不斷扭曲法令，稱自己決定參選，是希望以40年經驗告訴民眾，自由進步的國家不該如此。他更呼籲支持者讓國民黨重新執政，改變目前的政治環境。談到大罷免1週年，李四川強調，在他將近40年的公務人員生涯中，從來都是抬轎，沒有坐轎。但去年為了藍委徐巧芯，他頭一次站路口，拜託選民不要罷免。他說，從來沒看過一個政府，為了達到目的，一路用解釋法令一直往前。李四川提到，《選罷法》明明說當選1年以後，做不好才能罷免。但是一個民主國家必須要守的法律，卻變成什麼都可以？很多人問為什麼他今年要參選？他最主要的目的是要把40年的經驗告訴好朋友，一個自由進步的國家不是像現在這樣。李四川也說，他2014年擔任行政院秘書長時，他的對手當時說「讓人民吃了混油就是混蛋」，現在卻讓人民吃毒油，又不講話，為什麼差別這麼大？拜託所有在場朋友，一定要讓國民黨重新執政，才能改變這樣的環境。另外，李四川今早到市場掃街拜票，由國民黨立委葉元之陪同。未料，葉元之的助理卻遭民眾刻意推擠，葉元之直指對方是對手蘇巧慧的支持者，要求蘇巧慧道歉。對此，李四川下午也說，葉元之助理早上陪他去掃街，竟然被動手，他還是要譴責暴力。