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福壽實業沙鹿飼料廠今（26）日上午發生火警，現場冒出大量黑煙及臭味，引發附近居民擔憂空氣汙染，要求台中市長盧秀燕到場了解。對此，台中市府環保局回應表示，該飼料廠進行大麥槽設備維修時發生火警，起火位置經查為食品倉庫頂樓的廢棄洗滌桶，火勢於9時53分撲滅，燃燒面積約3平方公尺，無人傷亡或財物損失。福壽的沙鹿飼料廠今上午起火，台中市消防局指出，上午9時36分接獲沙鹿區沙田路火警通報，立即派遣沙鹿、清水及龍井分隊共8車17人前往搶救。起火點為廠房6樓頂的洗滌桶，火勢於9時51分撲滅，燃燒面積約3平方公尺，無人受傷或受困。環保局也表示，智慧判煙系統於上午9時34分即同步掌握黑煙情形，並立即通報稽查人員前往現場調查，目前調查作業仍在進行中；倘確認因廠方人員疏於防範致違反《空氣污染防制法》第32條第1項第1款規定，將依法裁處新台幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。