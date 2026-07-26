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韓國總統李在明訪問美國，本周末美國舊金山展開AI產業交流行程，並與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳等美國企業高層會晤，黃仁勳不僅當場宣布與韓國大型科技企業的合作計畫，同時也與李在明談到韓國股市，雖近期受到記憶體類股及槓桿ETF波動影響下挫，黃仁勳仍看好韓國股市未來走勢，認為韓股還會再漲。根據韓聯社與朝鮮日報報導，黃仁勳與李在明會晤後，宣布輝達與SK集團達成規模達5000億美元（約新台幣16兆元）的商業夥伴計畫，同時，輝達還將與三星電子、現代汽車、NAVER公司進行AI、晶片、自動駕駛等領域合作，於韓國成立「AI Frontier Lab（AI前沿實驗室）」，該實驗室會與韓國科學技術院（KAIST）合作，開發專屬韓國的大型語言模型（LLM）。韓媒提到，這場晚宴在舊金山的一家餐廳舉行，重現了去年 10 月黃仁勳訪問韓國時，與三星電子會長李在鎔等人在炸雞店吃炸雞配啤酒（Chimaek）的聚會。當時李在明曾表達遺憾稱「我那時應該要在場的」，黃仁勳則回應：「總統說他下次會加入。」這次的「舊金山灣區聚會」規模比當年的「KKANBU（夥伴）聚會」更為盛大，除了黃仁勳、李在鎔以及現代汽車集團會長鄭義宣出席外，博通（Broadcom）執行長陳福陽（Andrew Tan）與微軟 Azure 硬體部門負責人博卡爾（Rani Borcar）也一同參與。韓國方面的出席者則包括 SK 集團會長崔泰源、Naver 董事會主席李海珍、副總理兼科學技術情報通信部長官裴慶勳，以及國家政策室長金容範。李在明與與科技巨頭手握啤酒瓶合影留念，現場餐點則有小漢堡、炸魚薯條和炸魷魚等下酒菜。李在明還開玩笑說：「我們需要炸雞。」當黃仁勳問道：「您上次吃漢堡是什麼時候？」李在銘則笑著說自己已經忘了。晚宴期間也聊到了起伏不定的韓國股市。當李在明提及 KOSPI 指數下跌並表示「最近稍微進行了一點修正」時，韓媒指出，黃仁勳回應，「韓國股市會再次上漲的。」李在明當場提到，這餐由副總理裴慶勳來請客，黃仁勳笑稱「我們可以喝第二輪嗎？」還不忘提到韓國近期受到半導體熱潮影響，變得富有起來，這場「舊金山 AI 峰會」及隨後的晚宴皆由韓國科學技術情報通信部主辦，因此李在明才稱晚宴費用最終由裴慶勳買單。