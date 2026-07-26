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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署舉辦大型假日市集活動。(圖／記者黃守作攝)

▲勞動部勞動力發展署署長黃齡玉致詞。(圖／勞動力發展署高屏澎東分署提供)

▲勞動部勞動力發展署署長黃齡玉(中)為大型假日市集活動揭開序幕。(圖／勞動力發展署高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署25日在高雄展覽館舉辦大型假日市集開幕活動，有近5千人共挺在地產業，展現地方創生、創業培育的成果。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署大型假日市集活動，是由勞動部勞動力發展署署長黃齡玉與高屏澎東分署分署長郭耿華共同主持，有高屏澎東地區69個在地民間團體、新創團隊，以及微型創業店家代表與會。勞動部勞動力發展署署長黃齡玉表示，高屏澎東分署大型假日市集活動，不僅是展售在地特色商品的平台，更是展現多元就業成果、地方創生與就業支持的重要舞台，勞動部勞動力發展署長期透過多元培力就業計畫，與在地民間團體夥伴們共同合作，成功為青年開創在地就業機會，激發在地組織創生的新能量，為地方發展注入永續動能。黃齡玉說，勞動力發展署為了進一步協助具備潛力的團隊與人才，透過產業新創人才培育計畫，提供專業輔導團隊與業師資源，以協助將創意與商品具象化。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華指出，高屏澎東分署大型假日市集活動，整合多元培力、產業新創及創業諮詢3大資源，串聯高屏澎東區69個在地民間團體、新創團隊及微型創業店家，將他們在這片土地上深耕的成果，濃縮成一件件手創商品、風味美食與深度遊程，吸引逾5千民眾到場參與，一同以實際行動挺在地產業，場面熱鬧非凡。郭耿華說，高屏澎東分署持續推動多元及培力就業計畫，自110年迄今，已培植458家民間團體，創造2226個工作機會，促進2861人次在地就業，而產業新創人才培育計畫在今年(115年)已累積輔導77個新創團隊，至於在創業諮詢輔導服務計畫110年迄今，已協助824人次獲得近6.15億元創業貸款，促進約950人次就業，各項計畫的亮眼成果，不僅深刻展現勞動部深耕地方創生、力挺在地就業的決心，更為區域經濟注入永續發展的全新動能。