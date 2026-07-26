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▲王凱3年前發文感嘆人生不夠長。（圖／翻攝自IG@kaiwang1011）

八點檔演員王凱驚傳過世，電視台也證實消息，震驚各界，回顧王凱在演藝圈的生活，早年拍攝《薰衣草》闖出知名度的他，後來轉戰八點檔，但角色一直都不穩定，3年前他曾發文，感嘆人生說長不長，說短不短，「更沒有什麼是一定。」只要有時間就會時常想回家。王凱3年前曾在IG發文，直呼近2年改變很多，只要收工、休假，就會想回家陪伴家人，享受跟家人在一起的溫暖，「人生說短不短，說長不長，更沒有什麼是一定。對我而言活在當下才是最重要的。」王凱直呼，可能是明白了，每一分每一秒都不可能重來，所以才要好好去感受時間帶給人們的感動與感受，「願你我身邊，你我關心的人，一切平安順心。」而3年前他正拍攝民視《市井豪門》，最近在三立《百味人生》中擔任要角，沒想到突然傳來噩耗。三立電視台也回應，王凱昨天下午五點多收工離開，但今天下午通告前接獲經紀人告知此噩耗。百味人生劇組深表意外與遺憾，王凱也是現在劇情的主要角色之一，劇組除了緊急應變，後續也會協助家屬處理後事；謝謝王凱對百味人生的付出，也請家屬節哀。