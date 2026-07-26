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《百味人生》主演群之一男星王凱43歲離世，他早年以本名「王建隆」出道，曾演出偶像劇《薰衣草》打開知名度，被封為「國民男友」；近年他活躍在八點檔中，如今卻突然傳出噩耗，令許多觀眾不捨。事實上他2年前才因為短時間送走兩位至親，情緒低落差點走不出來，甚至一度入院治療，讓粉絲相當不捨。王凱1982年10月11日出生於高雄，17歲時便隻身北上尋找工作機會，因外型亮眼，他被第一任經紀人發掘並簽約，在等待正式出道期間，他一次幫忙前往戲劇公司送文件，意外被《薰衣草》執行製作相中，並以本名王建隆正式踏入演藝圈。2001年播出的偶像劇《薰衣草》是王凱演藝生涯代表作，他在劇中清新的氣質，成為觀眾心中的回憶，爆紅後他曾前往中國發展，但狀況未如預期後又回到台灣；隨著演藝工作減少，他一度淡出演藝圈。2011年，在製作人好友協助下，他改名「王凱」作為藝名復出，他投入台灣八點檔圈，陸續演出《牽手》、《加油！美玲》、《春風愛河邊》、《多情城市》、《市井豪門》、《百味人生》等劇，再度累積不同世代粉絲。值得一提的是，他在《市井豪門》殺青後，一度消失在鏡頭前，根據《聯合新聞網》報導，他2024年接續送走了至親爸爸、叔叔，突如其來的變故讓他一時無法轉換情緒，壓力太大讓他得了蜂窩性組織炎，為此還入院開了刀。近年王凱仍持續拍戲，離世前正在參與《百味人生》的演出，對於王凱突然離世，《百味人生》劇組表示，王凱前一天下午5點多才收工離開，隔天下午通告前才接獲經紀人通知噩耗，三立表示：「王凱也是現在劇情的主要角色之一，劇組除了緊急應變，後續也會協助家屬處理後事；謝謝王凱對《百味人生》的付出，也請家屬節哀。」