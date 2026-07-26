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蔡壁如宣布8／2回歸 盼透過修行整理初心

前民眾黨立委蔡壁如今（26）日宣布短暫出家修行1週！對此，前民眾黨主席柯文哲被問及此事，一度驚呼「天哪」，但他隨後也表示，目前不清楚狀況，無法多談。柯文哲今與民眾黨主席黃國昌、兼任民眾黨基隆市黨部主委的基隆市副市長邱佩琳，帶領民眾黨提名的4名市議員參選人呂承祐、李文耀、林廷翰、黃申棟，赴基隆安樂市場掃街拜票，而被問及對蔡壁如出家的看法，柯文哲先是驚呼一聲「天哪！」並表示台灣每天都有許多真假難辨、奇奇怪怪的新聞，應先確認再評論。針對蔡壁如短暫修行，柯文哲說，假設真是這種情況，「要診斷才能夠治療」，但目前他什麼都不知道，無法多談。事實上，蔡壁如今早就在臉書發文宣布，將前往高雄佛光山展開短期出家修行，暫時放下工作、沉澱心靈，並預計於8月2日回歸。她表示，希望透過修持學習慈悲、增長智慧，也重新整理自己的初心。