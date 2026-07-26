近期社群平台 Threads 上掀起「公審正男」的風潮，焦點從一篇整理劇場版黑歷史的貼文開始，到網友接力「一人一個討厭正男的片段」，甚至有人直接形容他是「撿角小孩」、「背骨仔」，將近40年的動畫角色，並且是一個五歲小孩，突然被炎上，讓許多人摸不著頭緒，但隨著討論持續延燒，大家也逐漸被說服一起討厭正男，但有網友認為，真正該被檢討的動漫小孩，其實是《哆啦A夢》的胖虎。
「一人一個討厭正男片段」 網友狂看動畫、翻舊帳
這波「公審正男」風潮起源於 Threads 一篇貼文，網友整理正男在《風起雲湧！光榮燒肉之路》、《夕陽下的春日部男孩》、《功夫小子》等劇場版中的表現，認為正男只要遇到利益、誘惑或力量，就容易動搖甚至傷害夥伴，最後更形容他是「給一點誘惑就可能背刺全隊的人」。
隨著話題發酵，越來越多網友開始接力分享自己最討厭正男的劇情。包括他曾為了一袋糖果出賣小新、把媽媽送的珍貴手帕丟進泥地只為討好小愛、《B級美食大作戰》私藏食物、當著小愛的面嫌棄美冴煮的火鍋。
還有人翻出他嫌棄阿呆收藏、遇到事情只會哭等片段，留言區也出現不少激烈評論，有人直呼「根本背骨仔」、「撿角小孩」、「長大一定是變本加厲」，也有人笑說「小時候沒感覺，長大重看真的越看越氣」。
網友吵成兩派 胖虎才真正該被公審
有觀眾認為，正男確實做過不少令人傻眼的事，但也有人認為，童年動畫角色本來就是以誇張方式塑造個性，不必過度用現代價值觀審判一名五歲小孩。從最初整理劇場版黑歷史，到如今演變成「一人一個討厭正男的片段」、「哪個動漫小孩人品最差」等討論，這波話題已從角色分析逐漸變成社群迷因。
隨著正男持續被批評，也有人提出，正男本來就是設定成膽小、缺乏自信的五歲幼童，不該用成人標準去要求，如果真的要檢討動漫角色，《哆啦A夢》的胖虎才更值得討論，
有網友列出胖虎經常搶同學玩具、逼大家聽演唱會、強迫同學陪打棒球、不高興就動手，甚至長期欺負大雄等劇情，認為若放到現實校園，就是典型的霸凌行為。
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這波「公審正男」風潮起源於 Threads 一篇貼文，網友整理正男在《風起雲湧！光榮燒肉之路》、《夕陽下的春日部男孩》、《功夫小子》等劇場版中的表現，認為正男只要遇到利益、誘惑或力量，就容易動搖甚至傷害夥伴，最後更形容他是「給一點誘惑就可能背刺全隊的人」。
還有人翻出他嫌棄阿呆收藏、遇到事情只會哭等片段，留言區也出現不少激烈評論，有人直呼「根本背骨仔」、「撿角小孩」、「長大一定是變本加厲」，也有人笑說「小時候沒感覺，長大重看真的越看越氣」。
有觀眾認為，正男確實做過不少令人傻眼的事，但也有人認為，童年動畫角色本來就是以誇張方式塑造個性，不必過度用現代價值觀審判一名五歲小孩。從最初整理劇場版黑歷史，到如今演變成「一人一個討厭正男的片段」、「哪個動漫小孩人品最差」等討論，這波話題已從角色分析逐漸變成社群迷因。
有網友列出胖虎經常搶同學玩具、逼大家聽演唱會、強迫同學陪打棒球、不高興就動手，甚至長期欺負大雄等劇情，認為若放到現實校園，就是典型的霸凌行為。