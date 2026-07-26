近期社群平台 Threads 上掀起「公審正男」的風潮，焦點從一篇整理劇場版黑歷史的貼文開始，到網友接力「一人一個討厭正男的片段」，甚至有人直接形容他是「撿角小孩」、「背骨仔」，將近40年的動畫角色，並且是一個五歲小孩，突然被炎上，讓許多人摸不著頭緒，但隨著討論持續延燒，大家也逐漸被說服一起討厭正男，但有網友認為，真正該被檢討的動漫小孩，其實是《哆啦A夢》的胖虎。

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「一人一個討厭正男片段」　網友狂看動畫、翻舊帳

這波「公審正男」風潮起源於 Threads 一篇貼文，網友整理正男在《風起雲湧！光榮燒肉之路》、《夕陽下的春日部男孩》、《功夫小子》等劇場版中的表現，認為正男只要遇到利益、誘惑或力量，就容易動搖甚至傷害夥伴，最後更形容他是「給一點誘惑就可能背刺全隊的人」。

▲隨著討論延燒，不少網友將正男製作成迷因，在社群平台流傳。（圖／翻攝自《蠟筆小新》）
▲隨著討論延燒，不少網友將正男製作成迷因，在社群平台流傳。（圖／翻攝自《蠟筆小新》）
隨著話題發酵，越來越多網友開始接力分享自己最討厭正男的劇情。包括他曾為了一袋糖果出賣小新、把媽媽送的珍貴手帕丟進泥地只為討好小愛、《B級美食大作戰》私藏食物、當著小愛的面嫌棄美冴煮的火鍋。

還有人翻出他嫌棄阿呆收藏、遇到事情只會哭等片段，留言區也出現不少激烈評論，有人直呼「根本背骨仔」、「撿角小孩」、「長大一定是變本加厲」，也有人笑說「小時候沒感覺，長大重看真的越看越氣」。

▲網友翻出正男多個經典片段，認為他常因利益或誘惑動搖，引發兩派論戰。（圖／翻攝自《蠟筆小新》）
▲網友翻出正男多個經典片段，認為他常因利益或誘惑動搖，引發兩派論戰。（圖／翻攝自《蠟筆小新》）
網友吵成兩派　胖虎才真正該被公審

有觀眾認為，正男確實做過不少令人傻眼的事，但也有人認為，童年動畫角色本來就是以誇張方式塑造個性，不必過度用現代價值觀審判一名五歲小孩。從最初整理劇場版黑歷史，到如今演變成「一人一個討厭正男的片段」、「哪個動漫小孩人品最差」等討論，這波話題已從角色分析逐漸變成社群迷因。

▲Threads 掀起「一人一個討厭正男片段」接龍，甚至有人以「叛徒飯糰頭」、「撿角小孩」等稱呼正男。（圖／翻攝自《蠟筆小新》）
▲Threads 掀起「一人一個討厭正男片段」接龍，甚至有人以「叛徒飯糰頭」、「撿角小孩」等稱呼正男。（圖／翻攝自《蠟筆小新》）
▲網友翻出正男多個經典片段，認為他常因利益或誘惑動搖，引發兩派論戰。（圖／翻攝自《蠟筆小新》）
▲網友翻出正男多個經典片段，認為他常因利益或誘惑動搖，引發兩派論戰。（圖／翻攝自《蠟筆小新》）
隨著正男持續被批評，也有人提出，正男本來就是設定成膽小、缺乏自信的五歲幼童，不該用成人標準去要求，如果真的要檢討動漫角色，《哆啦A夢》的胖虎才更值得討論，

有網友列出胖虎經常搶同學玩具、逼大家聽演唱會、強迫同學陪打棒球、不高興就動手，甚至長期欺負大雄等劇情，認為若放到現實校園，就是典型的霸凌行為。

▲除了正男之外，也有網友點名《哆啦A夢》胖虎長期霸凌同學，認為若要檢討動漫角色，他更值得討論。（圖／翻攝自《哆啦A夢》）
▲除了正男之外，也有網友點名《哆啦A夢》胖虎長期霸凌同學，認為若要檢討動漫角色，他更值得討論。（圖／翻攝自《哆啦A夢》）
▲胖虎因搶玩具、逼同學聽演唱會、欺負大雄等情節，也成為網友討論焦點。（圖／翻攝自《哆啦A夢》）
▲胖虎因搶玩具、逼同學聽演唱會、欺負大雄等情節，也成為網友討論焦點。（圖／翻攝自《哆啦A夢》）

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林若瑋編輯記者

畢業於政治大學傳播所，現任《NOWNEWS今日新聞》電玩中心記者，專注於動漫、遊戲、動畫、漫畫及玩具產業新聞，報導最新動態，記錄每一個值得被看見的故事。

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