第108屆日本夏季甲子園將在8月5日點燃戰火，各地區大會代表校也陸續出爐，今（26）日西東京大會冠軍賽，八王子實踐高校以1：0擊退創價高校，創校百年來首度打入甲子園。值得一提的是，八王子實踐的監督河本羅柏特（Robert Boothe），曾是中職Lamigo桃猿洋將，更是少數拒絕加盟日職、赴美追夢的強力投手。河本賽後眼眶泛紅地表示，「真的感動到無法用言語形容。每次比賽選手們都在成長，這是我們堅信並努力至今結出的果實。」
八王子實踐創校百年首度進入甲子園 監督竟是前中職洋將
在今日的西東京大會決賽上，八王子實踐憑藉王牌投手奧山慎太郎8.1局無失分好投，以1：0敗創價，奪得創校百年以來，首張甲子園參賽門票。站在休息室的八王子實踐監督河本羅柏特背景相當特別，是美國、日本混血兒，曾經加入道奇隊旅美追夢，離開美職體系後，更歷經BC獨立聯盟、中職Lamigo桃猿隊、四國獨立聯盟，擁有極為特殊的履歷，2016年退役後，回到母校八王子實踐執教。
據《體育報知》報導，現年40歲的河本，在亞細亞大學4年級時，曾是備受矚目的「幻之選秀第一指名」，他擁有189公分、86公斤的優異身材，能投出極具威力的直球，是名本格派（壓制力極佳）右投。雖然大學期間因傷未能完全發揮實力，但在大四秋季聯賽的最後一戰對陣青山學院大學時，投出了僅失1分的完投勝，劃下完美的句點。
河本羅柏特曾拒絕日職選秀 赴美加盟道奇隊
而最早看中河本潛力的球隊，正是美職的道奇隊，在日職球隊尚未採取具體行動時，道奇隊球探就頻繁對河本進行考察，甚至連美國高層也親自造訪，評估其未來性。秋季聯賽結束後，日本國內共有5支球隊對河本提出調查，甚至有球隊私下詢問第一指名的意願。
然而比起金錢，河本更想追尋夢想的意志極為堅定，各球團最終只能放棄指名，他也如願與道奇隊簽下小聯盟合約。日媒指出，當年河本拒絕日職選秀指名的邀請、直接挑戰大聯盟夢想的舉動，在2007年可說是極為罕見的特例。
曾來台加入Lamigo桃猿 河本羅柏特率母校打入甲子園
然而，河本最終未能在大聯盟舞台上大放異彩，2012年離開美職體系，成為浪人型球員，2013年上半季短暫加盟Lamigo桃猿，在一軍出賽14場，拿下1中繼成功、5次救援成功，防禦率3.71。離開中職後，河本轉戰日本、哥倫比亞獨立聯盟，2016年退役，回到母校八王子實踐擔任助理教練，並於2019年接任監督。
八王子實踐拿下校史百年來首張甲子園門票，河本賽後眼眶泛紅地表示，「4強賽時給了他們120分，今天我想給他們150分！」對於即將迎來的首度聖地之旅，河本喊話，「學校成立100週年，神宮球場也剛好100週年。作為東京都的代表，我們會打出不負眾望的表現，全力以赴努力奮戰！」
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在今日的西東京大會決賽上，八王子實踐憑藉王牌投手奧山慎太郎8.1局無失分好投，以1：0敗創價，奪得創校百年以來，首張甲子園參賽門票。站在休息室的八王子實踐監督河本羅柏特背景相當特別，是美國、日本混血兒，曾經加入道奇隊旅美追夢，離開美職體系後，更歷經BC獨立聯盟、中職Lamigo桃猿隊、四國獨立聯盟，擁有極為特殊的履歷，2016年退役後，回到母校八王子實踐執教。
據《體育報知》報導，現年40歲的河本，在亞細亞大學4年級時，曾是備受矚目的「幻之選秀第一指名」，他擁有189公分、86公斤的優異身材，能投出極具威力的直球，是名本格派（壓制力極佳）右投。雖然大學期間因傷未能完全發揮實力，但在大四秋季聯賽的最後一戰對陣青山學院大學時，投出了僅失1分的完投勝，劃下完美的句點。
而最早看中河本潛力的球隊，正是美職的道奇隊，在日職球隊尚未採取具體行動時，道奇隊球探就頻繁對河本進行考察，甚至連美國高層也親自造訪，評估其未來性。秋季聯賽結束後，日本國內共有5支球隊對河本提出調查，甚至有球隊私下詢問第一指名的意願。
然而比起金錢，河本更想追尋夢想的意志極為堅定，各球團最終只能放棄指名，他也如願與道奇隊簽下小聯盟合約。日媒指出，當年河本拒絕日職選秀指名的邀請、直接挑戰大聯盟夢想的舉動，在2007年可說是極為罕見的特例。
曾來台加入Lamigo桃猿 河本羅柏特率母校打入甲子園
然而，河本最終未能在大聯盟舞台上大放異彩，2012年離開美職體系，成為浪人型球員，2013年上半季短暫加盟Lamigo桃猿，在一軍出賽14場，拿下1中繼成功、5次救援成功，防禦率3.71。離開中職後，河本轉戰日本、哥倫比亞獨立聯盟，2016年退役，回到母校八王子實踐擔任助理教練，並於2019年接任監督。
八王子實踐拿下校史百年來首張甲子園門票，河本賽後眼眶泛紅地表示，「4強賽時給了他們120分，今天我想給他們150分！」對於即將迎來的首度聖地之旅，河本喊話，「學校成立100週年，神宮球場也剛好100週年。作為東京都的代表，我們會打出不負眾望的表現，全力以赴努力奮戰！」