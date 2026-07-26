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台股24日大跌1195.97點，已是連續兩週都爆出「黑色星期五」。對於下週市場行情，財經專家阮慕驊於臉書發文表示，29日、30日是股市大考，因為有微軟（Microsoft）、臉書（Meta）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）的「雙M、雙A財報」，以及美國聯準會（Fed）議息會議，若「希望一切往好的方向發展，畢竟股市裂痕已經出現，經不起再次重壓了！」台股上週五（24日）走勢震盪，終場下跌 1195.97 點，收在 43654.84 點，跌破季線，成交值萎縮至不到8000 億元，也是繼17日的最慘股災之後，再一次下探。阮慕驊在臉書點名，下週六大財經重要關鍵事件：他提到，7月29日及30日2天股市大考，不僅有「雙M、雙A財報」，更有Fed議息會議，「如果科技巨頭再出現自由現金流量集體轉負，股市可能又要𠄘壓。」阮慕驊表示，若是聯準會主席華許（Kevin Warsh）不升息，美債殖利率可能會壓不住，10年債殖利率直接往5%衝，可能更麻煩；但若升息，AI融資壓力更大，兩難情境；市場已定價九月升息，會不會乾脆這次就升呢，也期盼希望一切往好的方向發展，「畢竟股市裂痕已經出現，經不起再次重壓了！」