台股24日大跌1195.97點，已是連續兩週都爆出「黑色星期五」。對於下週市場行情，財經專家阮慕驊於臉書發文表示，29日、30日是股市大考，因為有微軟（Microsoft）、臉書（Meta）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）的「雙M、雙A財報」，以及美國聯準會（Fed）議息會議，若「希望一切往好的方向發展，畢竟股市裂痕已經出現，經不起再次重壓了！」
台股上週五（24日）走勢震盪，終場下跌 1195.97 點，收在 43654.84 點，跌破季線，成交值萎縮至不到8000 億元，也是繼17日的最慘股災之後，再一次下探。
阮慕驊在臉書點名，下週六大財經重要關鍵事件：
📍7月29日 FOMC 利率決議（2pm ET）+主席記者會連4次持穩3.50-3.75%;關注QT／降息路徑（無點陣圖）
📍7月29日 Microsoft + Meta 財報（盤後） 科技／AI Azure／雲端與AI capex，牽動台AI伺服器鏈
📍7月30日 美Q2 GDP初值（BEA)
📍7月30日Amazon + Apple 財報（盤後） 科技／消費 AWS／iPhone需求，台供應鏈連動
📍7月31日 美6月核心PCE+個人所得支出 Fed最愛通膨指標，左右9月降息預期
📍7月31日 台灣Q2 GDP初值（主計總處）AI出口挹注，台成長讀數
他提到，7月29日及30日2天股市大考，不僅有「雙M、雙A財報」，更有Fed議息會議，「如果科技巨頭再出現自由現金流量集體轉負，股市可能又要𠄘壓。」
阮慕驊表示，若是聯準會主席華許（Kevin Warsh）不升息，美債殖利率可能會壓不住，10年債殖利率直接往5%衝，可能更麻煩；但若升息，AI融資壓力更大，兩難情境；市場已定價九月升息，會不會乾脆這次就升呢，也期盼希望一切往好的方向發展，「畢竟股市裂痕已經出現，經不起再次重壓了！」
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阮慕驊在臉書點名，下週六大財經重要關鍵事件：
📍7月29日 FOMC 利率決議（2pm ET）+主席記者會連4次持穩3.50-3.75%;關注QT／降息路徑（無點陣圖）
📍7月29日 Microsoft + Meta 財報（盤後） 科技／AI Azure／雲端與AI capex，牽動台AI伺服器鏈
📍7月30日 美Q2 GDP初值（BEA)
📍7月30日Amazon + Apple 財報（盤後） 科技／消費 AWS／iPhone需求，台供應鏈連動
📍7月31日 美6月核心PCE+個人所得支出 Fed最愛通膨指標，左右9月降息預期
📍7月31日 台灣Q2 GDP初值（主計總處）AI出口挹注，台成長讀數
他提到，7月29日及30日2天股市大考，不僅有「雙M、雙A財報」，更有Fed議息會議，「如果科技巨頭再出現自由現金流量集體轉負，股市可能又要𠄘壓。」
阮慕驊表示，若是聯準會主席華許（Kevin Warsh）不升息，美債殖利率可能會壓不住，10年債殖利率直接往5%衝，可能更麻煩；但若升息，AI融資壓力更大，兩難情境；市場已定價九月升息，會不會乾脆這次就升呢，也期盼希望一切往好的方向發展，「畢竟股市裂痕已經出現，經不起再次重壓了！」