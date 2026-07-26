炎炎夏日高溫肆虐，冷氣幾乎是每個家庭不可或缺的救命神器，但許多人在使用冷氣時，發現久了總會飄出一股難聞的酸臭味與霉味，進行清洗也難以根除。近期一名女網友在社群平台 Threads 上發文求問，表示父親最近不知從哪聽來「關冷氣前要先開送風」的說法，每次關機前都會多做這道步驟，讓她相當納悶。文章曝光後，立刻引來大批網友與專業洗冷氣師傅熱烈回應，紛紛一面倒力挺：「爸爸是對的！」
「關冷氣前開送風」是對的！釣出專家發聲力挺
該名女網友在 Threads 發文直呼：「救命，關冷氣前開送風，真的對冷氣比較好嗎？我爸前陣子不知道從哪聽來的，他現在關冷氣前都先開送風」沒想到貼文一出，瞬間釣出許多擁有相同習慣的內行網友與冷氣清潔業者前來解惑。
不少網友分享經驗指出，洗冷氣的師傅早就在推廣這個習慣，在關冷氣前將模式切換為送風運轉半小時到一小時，機能順利吹乾內部，家裡的冷氣真的不再時常飄出霉味。
另有一票人提到，現在許多新型變頻冷氣機款，內部也會標配「關機後自動防霉送風」的功能；更有注重保養的民眾表示，自己除了手動切換送風之外，還會搭配室內除濕機運作，機體內部發黑與發霉的狀況得到了極大改善。
留言區也有冷氣師傅現身認證，表示冷氣送風時壓縮機不會運轉，耗電量相對不高，卻能協助吹乾冷氣機內部殘留的濕氣，降低發霉、集水盤堵塞及滴水的機率，他最後更笑著認證：「關機前多開一下送風，真的比之後找我還省錢！」
立刻關冷氣會發霉？專家曝「積水冷排」隱藏危機
關冷氣之前最好開一下送風模式？冷氣清潔公司「空氣新生」也證實，冷氣的冷排在製冷時會凝結大量水分，一旦你立刻關機，潮濕環境就像替黴菌準備了溫床。因此，在關機前先送風或開乾燥，把水氣排掉，就能明顯改善霉味、降低黴菌滋生，也能減少日後清洗與維修頻率，「送風是最直覺、最常用的選擇很多人以為冷氣「不吹就關」最省電，但真正讓冷氣變臭、越吹越不舒服的元凶，往往是關機後留在機體裡的濕氣。」
但究竟要關機前改開多久送風才有效果呢？空氣新生也補充，一般建議 10至20 分鐘；梅雨季或環境特別潮濕可拉到 20至30 分鐘。如果你家中冷氣機型有明確的「內部乾燥／防霉」行程，通常可以直接使用該功能。
不過你家的冷氣目前開機一吹就有霉味，代表內部可能已累積，需要清洗後再配合養成關機前送風習慣。此外，就算養成了關機前送風的習慣，冷氣濾網仍要定期清洗，才能最好的阻止黴菌滋生。
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該名女網友在 Threads 發文直呼：「救命，關冷氣前開送風，真的對冷氣比較好嗎？我爸前陣子不知道從哪聽來的，他現在關冷氣前都先開送風」沒想到貼文一出，瞬間釣出許多擁有相同習慣的內行網友與冷氣清潔業者前來解惑。
不少網友分享經驗指出，洗冷氣的師傅早就在推廣這個習慣，在關冷氣前將模式切換為送風運轉半小時到一小時，機能順利吹乾內部，家裡的冷氣真的不再時常飄出霉味。
另有一票人提到，現在許多新型變頻冷氣機款，內部也會標配「關機後自動防霉送風」的功能；更有注重保養的民眾表示，自己除了手動切換送風之外，還會搭配室內除濕機運作，機體內部發黑與發霉的狀況得到了極大改善。
留言區也有冷氣師傅現身認證，表示冷氣送風時壓縮機不會運轉，耗電量相對不高，卻能協助吹乾冷氣機內部殘留的濕氣，降低發霉、集水盤堵塞及滴水的機率，他最後更笑著認證：「關機前多開一下送風，真的比之後找我還省錢！」
關冷氣之前最好開一下送風模式？冷氣清潔公司「空氣新生」也證實，冷氣的冷排在製冷時會凝結大量水分，一旦你立刻關機，潮濕環境就像替黴菌準備了溫床。因此，在關機前先送風或開乾燥，把水氣排掉，就能明顯改善霉味、降低黴菌滋生，也能減少日後清洗與維修頻率，「送風是最直覺、最常用的選擇很多人以為冷氣「不吹就關」最省電，但真正讓冷氣變臭、越吹越不舒服的元凶，往往是關機後留在機體裡的濕氣。」
但究竟要關機前改開多久送風才有效果呢？空氣新生也補充，一般建議 10至20 分鐘；梅雨季或環境特別潮濕可拉到 20至30 分鐘。如果你家中冷氣機型有明確的「內部乾燥／防霉」行程，通常可以直接使用該功能。