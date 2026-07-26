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福田悠亞自述紐西蘭旅遊遭拒入境

尋求日本大使館協助又被拒絕

福田悠亞回憶被帶往警局 淚訴拘留慘況

律師解析福田悠亞被拒絕入境的背後可能原因

被封為國寶級美少女的日本AV女優福田悠亞（福田ゆあ）今年6月前往紐西蘭獨旅，卻遭紐西蘭移民官員拒絕入境，她懷疑自己是因AV女優身分遭質疑前往賣春，儘管她不禁淚訴自己絕無這一意圖，但仍被送往警察局扣留關押一夜，近期她也向日媒透露這段過程，引發議論。不過，日本律師點出，她被拒絕入境的真實原因，應非AV女優身分。日媒《週刊POST》報導，福田悠亞回憶當時事發經過，她於6月10日晚間9點（日本時間）從關西國際機場出發，經由雪梨機場，前往紐西蘭的皇后鎮機場（Queenstown Airport），歷經約20個小時的轉機飛行才抵達紐西蘭，卻在入境審查時被攔下。福田表示，這趟旅行是早就規劃好的「獨旅」。然而，就在她走向自動通關閘門時，一名女性海關攔下她，將她帶到小房間要求她說明來訪事由與職業，福田在回答職業時表示自己是「模特兒」。隨即遭追問「能否證明你是模特兒？」她拿出以前拍攝雜誌時穿著衣服的照片給她們看。她覺得沒有必要特地表明自己是AV女優，所以也沒有展示自己的AV作品。福田透過手機翻譯軟體秀出文字問海關：「難道你們是懷疑我來賣淫嗎？」，海關有些訝異她為何這樣問，但福田情緒有些激動。當場強調自己絕對不是來賣淫才來紐西蘭，同時秀出自己預定的飯店和旅遊地點，她原先要前往蒂卡波湖和基督城等地旅遊，也預定好相關交通票券和住宿。機場的審查從下午4點45分一直持續到晚上10點多。然而大部分時間都是在等待，最終她被帶到機場附近的警察局看守所過夜。她得知自己被拒絕入境後，審查官要求她在同意拒絕入境書上簽名。但她使用 ChatGPT後發現，簽署該同意書會在出入境紀錄上留下瑕疵的回應，所以拒絕簽署。結果，4名警察就走了進來。儘管她曾試圖聯繫日本駐紐西蘭大使館尋求建議與協助，是否能讓她不用在拒絕入境文件上簽名，但日本大使館表示無法這麼做。福田隨後被帶到警局，等待安排返程機票，儘管累到虛脫，但當她向女警要求更換內衣時，卻被拒絕，甚至只能被關在一處小空間，大約4張榻榻米寬，僅有一張鋪著薄被的床，完全沒有遮蔽物，旁邊還有飄著怪味的馬桶，周遭還有其他被警方拘留的男性在瘋狂咆哮，讓她整晚無法入睡。她只能吃著女警給她的三明治和瓶裝水，但她形容食物「乾巴巴又完全沒味道」，讓她忍不住當場落淚。她強調，自己從未從事賣春，也不會在海外這麼做，賣春就像是在出賣生命，也有被逮捕的風險。最終，福田悠亞護照上仍被蓋上拒絕入境章，且須自行支付約15萬日圓（約台幣2.9萬元）的來回機票，提前預訂的飯店、巴士費用，也無法退款。日媒引述熟悉拒絕入境案件的律師上野潤說明，福田悠亞遭拒入境並不是因為她的職業是AV女優。她以美國出入境為例，被拒絕入境不一定在於職業身分，而是旅客是否能說明清楚行程規劃以及住宿和何時返國，他舉例，就美國而言，如果你說你是來觀光的，但還沒決定去哪裡或做什麼，他們懷疑你另有所圖也完全不奇怪。在美國，有些人即使聲稱是探望美國男友/女友，或借宿朋友家但沒有預訂酒店，仍然被拒絕入境。移民官員關心的是你是否打算在美國永久居留，或者只是短期來訪後就離開。過去的拒絕入境紀錄也可能在日後申請部分國家簽證時，成為不利因素，他舉例，若曾被拒絕入境美國，將無法再使用ESTA（旅行授權電子系統），但這案例是否在其他國家也適用，他也無法給出統一的答案，因為每個國家的入境制度和審核標準都不同。